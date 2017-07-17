В «Манеже» пройдет фестиваль импровизационного искусства «ПроТоАрт»

22 и 23 июля в ЦВЗ «Манеж» пройдет фестиваль импровизационного искусства «ПроТоАрт», где представят современную живопись, скульптуру, музыку, театр, перфомансы, видеоарт и инсталляции.

В фестивале будут задействованы более 100 участников из России и мира, в числе которых «Театр.doc», театр OddDance, выставка высокотехнологического искусства Improtech, джазовый оркестр под руководством Famoudou Don Moye, а также Михаил Трофименков со своей авторской программой и лекцией «Кино и импровизация».

Пространство «Манежа» поделят на тематические секции, посвященные изобразительному искусству, музыке, кино, науке, танцу, литературе, а в специально выделенной зоне дети, пришедшие на мероприятие, смогут принять участие в игровых занятиях и мастер-классах по импровизации.