В «Манеже» пройдет фестиваль импровизационного искусства «ПроТоАрт»

22 и 23 июля в ЦВЗ «Манеж» пройдет фестиваль импровизационного искусства «ПроТоАрт», где представят современную живопись, скульптуру, музыку, театр, перфомансы, видеоарт и инсталляции.

В фестивале будут задействованы более 100 участников из России и мира, в числе которых «Театр.doc», театр OddDance, выставка высокотехнологического искусства Improtech, джазовый оркестр под руководством Famoudou Don Moye, а также Михаил Трофименков со своей авторской программой и лекцией «Кино и импровизация». 

Пространство «Манежа» поделят на тематические секции, посвященные изобразительному искусству, музыке, кино, науке, танцу, литературе, а в специально выделенной зоне дети, пришедшие на мероприятие, смогут принять участие в игровых занятиях и мастер-классах по импровизации. 

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