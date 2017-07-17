В Петербурге обещают тепло и дождь

Петербургский Гидрометцентр сообщает, что в понедельник, 17 июля, температура воздуха прогреется до 20 градусов. Юго-западный ветер будет дуть со скоростью пять метров в секунду. Атмосферное давление продержится на уровне 755 мм ртутного столба.

ГУ МЧС по Северной столице уточняет, что природных аномалий не ожидается. В городе пройдут кратковременные дожди. Ночью столбик термометра опустится до 13-15 градусов.