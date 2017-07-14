В Петербурге наградили главных медиаперсон года
Издание «Комсомольская правда» провело 4 июля третий ежегодный «Белый бал» в Петербурге на территории Sydney beach club на берегу Финского залива. На мероприятии наградили самых медийных персон города.
В этом году «Белый бал» посетили известные артисты, спортсмены, телеведущие, бизнесмены, политики, которые являются друзьями медиахолдинга «Комсомольская правда». По традиции, главным моментом праздника стала церемония награждения премии «Медиаперсона года».
Победителями в разных номинациях стали: Дмитрий Озерков, Дмитрий «Гоблин» Пучков, Вячеслав Заренков, Владимир Дербин, Екатерина Галанова, Дмитрий Миропольский, Андрей Станкевич, Михаил Медведев, Паша Прокофьев, Билли Новик, Дмитрий Стрежнев и Александр Каверин.
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