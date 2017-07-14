Петербуржец сделал предложение девушке во время паломничества к мощам Николая Чудотворца

Петербуржец сделал предложение своей девушке у Александро-Невской лавры в Петербурге, куда съехались многочисленные паломники, чтобы помолиться перед мощами Николая Чудотворца, которые привезли в Петербург 13 июля.

В эфире вечернего выпуска новостей Первого канала показали репортаж, посвященный этому событию. Один из паломников дал интервью репортерам и рассказал о том, что Николай Чудотворец быстро помогает людям, «когда они просят искренне, от сердца и приходят к нему». После этого он «в связи с этим» решил сделать предложение своей девушке Ольге. Она сказала «Да».

 

Порталу Tjournal удалось найти похожего мужчину через сервис FindFace: его зовут Александр, ему 36 лет и он живёт в Петербурге. В 2004 году он закончил радиотехнический факультет ПГУ, а в 2014-м — экономический факультет СПбГУ. На его странице во «ВКонтакте» можно найти ссылку на статью о счастливой свадьбе и репосты православных сообществ.

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