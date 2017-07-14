«Ночлежка» установила в Юсуповском саду таблички с абсурдными запретами для бездомных

В Юсуповском саду установили таблички с абсурдными запретами, которые основаны на реальных историях подопечных благотворительной организации «Ночлежка». Об этом на своей странице в Facebook сообщил директор организации Григорий Свердлин. Таблички простоят в саду до вечера 16 июля.

«Все истории, по-моему, про какое-то абсолютное одиночество, в котором может оказаться любой. Наслоилось несколько несчастий одно на другое и все — ты уже лишний, ты никому не нужен. Ты вообще сам виноват. И да, это не про какой-то отдельный мир, в котором живут бездомные. Мы тут все вместе, так уж вышло», — пишет Свердлин.