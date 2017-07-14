«Ночлежка» установила в Юсуповском саду таблички с абсурдными запретами для бездомных

В Юсуповском саду установили таблички с абсурдными запретами, которые основаны на реальных историях подопечных благотворительной организации «Ночлежка». Об этом на своей странице в Facebook сообщил директор организации Григорий Свердлин. Таблички простоят в саду до вечера 16 июля. 

«Все истории, по-моему, про какое-то абсолютное одиночество, в котором может оказаться любой. Наслоилось несколько несчастий одно на другое и все — ты уже лишний, ты никому не нужен. Ты вообще сам виноват. И да, это не про какой-то отдельный мир, в котором живут бездомные. Мы тут все вместе, так уж вышло», — пишет Свердлин. 

Его команда ежегодно помогает двум сотням бродяг с улицы найти новый дом и ра­боту, а десяткам организаций по всей стране — запустить свои социальные программы поддержки. Так, в декабре прошлого года бездомные «Ночлежки» переоделись в Дедов Морозов и поздравили горожан. А прошлым летом в Петербург приехал известный парикмахер из Австралии Насир Собани и превратил двор «Ночлежки» на один день в первоклассный барбершоп. 

В этом году директор «Ночлежки» Григорий Свердлин получил премию «Топ-50 Самые знаменитые люди Петербурга» в номинации «Наука и жизнь».

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