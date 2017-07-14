ЗСД с 22 июля изменит тариф при оплате наличными и банковскими картами

С 22 июля стоимость проезда одной тарифной зоны Западного скоростного диаметра (ЗСД) составит 100 рублей при оплате наличными или банковскими картами, сообщает оператор ЗСД, «Магистраль Северной столицы» (МСС). Изменения коснутся только водителей легковых автомобилей и мотоциклов, стоимость проезда при оплате транспондером не меняется.

Как пояснили в МСС, изменение тарифа продиктовано потребностью в дальнейшем увеличении пропускной способности пунктов взимания платы ЗСД в условиях высокой востребованности магистрали. «Пользователи, продолжающие оплачивать проезд наличными, в пиковые часы создают затруднения на подъездах к пунктам взимания платы, что ограничивает возможность водителей с транспондерами проехать в быстрые полосы», — отмечается в релизе.

Дальнейшее распространение транспондеров и минимизация оплаты наличными могут существенно улучшить транспортную ситуацию, уверены в МСС. Быстрые транспондерные полосы пропускают до 8 раз больше транспорта в единицу времени по сравнению с полосами, где принимается и наличная оплата. Опыт аналогичного изменения тарифа на пунктах взимания платы развязки с Богатырским проспектом показал эффективность данной меры.

По материалам «ДП».