В Петербургском ТЦ из-за ливня рухнул потолок

В торговом центре «РИО» в Петербурге затопило холл рядом с кинотеатром. Посетителей эвакуировали. В центральном холле из-за ливня отвалилась часть декоративной конструкции потолка.

Об этом сооющили в официальной группе ТЦ в социальной сети «ВКонтакте». Как добавили в руководстве ТЦ, работа комплекса спустя несколько часов была полностью восстановлена. На место инцидента были направлены спасатели.

Это не первое происшествие с торговыми центрами данной сети. На этой неделе на северо-востоке Москвы в ТЦ «РИО» произошел пожар, в котором пострадали 18 человек. Тогда загорелась текстильная продукция на втором этаже здания. Площадь пожара составила 1 тыс. м2, а площадь задымления превысила 70 тыс. м2.

По материалам «ДП».