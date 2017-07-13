Матвиенко стала четвертой в рейтинге самых богатых чиновниц России

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко стала четвертой в рейтинге самых богатых чиновниц. Ее доход за 2016 год составил 22,9 миллиона рублей. Бывшего губернатора Санкт-Петербурга опередили зампред Госдумы Ольга Епифанова (третье место и доход 24,5 млн руб.), член Совфеда Людмила Нарусова (второе место и доход 28,7 млн руб.).и депутат «Единой России» Татьяна Соломатина.

Издание Forbes Woman опубликовал Топ-10 служащих федеральных органов законодательной и исполнительной власти России, которые задекларировали самые высокие доходы по итогам 2016 года. В общей сумме чиновницы заработали почти 220 млн рублей.

В рейтинге учитывались данные деклараций депутатов Государственной думы, Совета Федерации, кабинета министров и администрации президента РФ. Семь строчек из десяти заняли депутаты Госдумы, а представитель «Единой России» член комитета Госдумы по охране здоровья Татьяна Соломатина стала лидером рейтинга - ее годовой доход составил 56,2 млн руб.