Петербургская пара отметила 70 лет со дня свадьбы

Жители Петербурга Анатолий Лифшиц и Любовь Вовси отмечают 70 лет со дня свадьбы. Об этом пишет «Комсомольская правда». Лифшиц является участником Великой Отечественной войны, награжден Орденом Красной Звезды и Орденом Отечественной войны I степени. Пожилой петербуржец воевал на Северном флоте и участвовал в полярных конвоях.

С Любовью Вовси — своей будущей женой, ветеран познакомился в Москве 9 мая 1945 года, в День Победы. На тот момент ей было 20 лет, и она являлась студенткой второго курса физфака МГУ. Вовси — дочь Мирона Вовси и Веры Дворжец — медиков, арестованных впоследствии по «делу врачей». С будущим супругом ее познакомила сестра Анатолия.

Свой союз они зарегистрировали 12 июля 1947 года в ЗАГС Петроградского района Ленинграда. Первое время молодая пара жила на два города, — Любовь продолжала учебу в МГУ, но после окончания университета она переехала к своему мужу в Петербург и устроилась на работу в НИИ телевидения, где проработала 33 года. Анатолий Лифшиц преподавал в Военно-морской академии. В 2008-м вышла книга его воспоминаний «На море и на суше». На данный момент ему 98 года, а Любови Вовси 92 года. Они вырастили двух сыновей, пятерых внуков и двух правнуков.

«Эта замечательная, светлая пара — пример для нашей молодежи», — говорит спикер ЗакСа Вячеслав Макаров. — Всей своей жизнью они показали, как нужно любить друг друга и как нужно любить свое Отечество. Преданность своей семье, своим ближним, своей стране является величайшим достоянием российского государства, залогом его процветания и величия».

Фото: пресс-служба ЗакС