Прибытие мощей Николая Чудотворца всю ночь ждала очередь в тысячу человек

В Александро-Невской лавре в ночь на 13 июля выстроилась огромная очередь паломников, ожидающих прибытия в Петербург останков Николая Чудотворца. По подсчетам «Фонтанки», в очередь к мощам святого выстроились около 1 тыс. человек, к утру четверга очередь из верующих дошла до моста через реку Монастырку. Доступ к святыне откроют с 16:00, паломники начали собираться у собора еще вечером 12 июля, отмечает агентство.

С 14 июля жители Петербурга смогут поклониться мощам Николая Чудотворца. Власти города пообещали мониторить очередь, а также организовать отдельную — для людей с ограниченными возможностями, которым будут помогать волонтеры. Обеспечивать порядок возле монастыря будут сотрудники ОМОНа. Регулировка очереди паломников начнется от выхода со станции «Площадь Александра Невского».

На все время пребывания мощей в Петербурге вестибюль станции «Площадь Александра Невского-2» будет открыт для входа пассажиров с 5:32 до 00:23. Движение транспорта перекроют на Чернорецком переулке, далее маршрут очереди будет проходить по Тележной улице к собору.

Очередь распределится следующим образом: Тележная улица вмещает около 2,7 тыс. человек, улица Профессора Ивашенцова — около 1 тыс., Миргородская улица — 1,3 тыс., Кременчугская улица — 5,5 тыс. Одновременно в очереди могут стоять около 15 тыс. человек. Ее длина составит 4 км.

В Петербурге и Москве выставляется левое ребро святого, считается, что ковчег с мощами впервые за 930 лет покинул папскую базилику Бари. В Москве к мощам приложилось 1,5 млн человек, в отдельные дни очередь достигала 50 тыс. человек. Частицы мощей святителя есть в Кронштадтском морском соборе, в Никольском морском соборе и других храмах.

По материалам «ДП».