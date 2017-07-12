Депутаты Госдумы от фракции «Единая Россия» Сергей Боярский и Андрей Альшевских внесли законопроект, в рамках которого соцсети обяжут удалять «порочащую информацию». Кто и как будет определять порочность — рассказал Сергей Боярский нашему сайту, а представители соцсетей прокомментировали эту инициативу.
«ВКонтакте», «Одноклассники» и Боярский — об удалении «противоправного контента» в соцсетях
Сергей Боярский
один из инициаторов законопроекта:
«Удалять противоправный контент мы хотим обязать только соцсети — мессенджеры этот закон обойдет. Акт коснется сайтов, которые насчитывают более 2 миллионов пользователей. Говоря о понятии «противоправный контент», в первую очередь мы имеем в виду экстремистские высказываниях, призывы к разжиганию межнациональной розни, к свержению власти, и другие действия, полный список которых в скором времени будет опубликован на сайте Роскомнадзора.
Изначально о проблеме регулирования интернета и обороны информационной среды задумались в Германии в 2015 году. На мой взгляд, в интернете сейчас творится полная вакханалия: возможно размещение недостоверных сведений, клеветы, или просто запрещенного контента.
Мы хотим переложить ответственность за это с государственных регулирующих органов на рядовых пользователей, которых, само собой, гораздо больше, и которые могут увидеть то, что не видят госорганы. В частности, они могут пожаловаться на конкретный пост или картинку с противоправным контентом напрямую в соцсеть, будь то Facebook, Twitter или Youtube. В свою очередь соцсети должны обеспечить внутри своих корпораций появление таких структур, которые в течение 24 часов будут обязаны отреагировать на жалобу либо удалив пост (сохранив в специальном буфере для того, чтобы его использовали в судебных тяжбах), либо, если соцсеть посчитает обвинение голословным, оставив пост, имея в виду, что за это может последовать соответствующее наказание. В любом случае, вне зависимости от того, будет ли удален пост или нет, мы обяжем компанию фиксировать факт жалобы, чтобы потом с ней могли разбираться государственные органы.
Добропорядочный среднестатистический пользователь не заметит действие этого закона ровно до тех пор, пока ему не понадобится защищать свою честь и достоинство, и он не будет использовать контент как инструментарий в борьбе за свои права. Что касается возможных «доносов», то уже сейчас вероятны такие ситуации, когда какой-нибудь бывший сотрудник, брошенная девушка или неудовлетворенный результатами коммерческой сделки бизнес-партнер покапают черный пиар. Начинается травля с огромным количеством перепостов лживой информации, с которой никто ничего не сможет сделать.
В большей степени от этого страдают публичные люди, либо крупные корпорации, но механизм нашего законопроекта позволит удалять сообщения с клеветой из публичного пространства до дальнейших разбирательств в суде.
На сегодняшний день любая социальная сеть — площадка для распространения информации, а не регулятор, и мы хотим, чтобы у них появилось право саморегулирования контента, а также ответственность за то, что происходит внутри нее. Мы выступаем за оздоровление интернета. Думаю, это проблема не только рунета, но и всего прогрессивного мира, который использует сеть ».
Уже сейчас во всех крупных соцсетях есть команды, с помощью которых пользователь может пожаловаться на тот или иной пост, и администрация сайта после этого блокирует нарушителей и удаляет агрессивные посты. О том, как соцсеть «Вконтакте» реагирует на жалобы пользователей «Собака.ru» рассказал директор пресс-службы Евгений Красников.
Евгений Красников
руководитель пресс-службы «ВКонтакте»
«Мы не проверяем и не можем проверять достоверность публикуемой пользователями информации или осуществлять премодерацию контента. Собственно, этого и не делает ни одна коммуникационная платформа с пользовательским контентом.
Любой пользователь ВКонтакте может сообщить о неправомерном, оскорбительном или недостоверном по его мнению контенте с помощью кнопки «Пожаловаться». Мы рассматриваем все жалобы без исключений. У ВКонтакте одна из самых больших служб модерации, которая реагирует максимально оперативно — материалы, которые нарушают правила сайта или действующее законодательство, удаляются, а нарушители — блокируются. Кроме того, в соотвествии с законом мы обязаны реагировать на сигналы регулятора — Роскомнадзора. Данный комплекс мер является максимально эффективным, а дополнительные ограничительные законы совершенно избыточны и не исполнимы по своей сути».
Пресс-служба соцсети «Одноклассники» также сообщила нам о том, что на сайте есть инструмент, с помощью которого пользователи могут в любое время пожаловаться на нежелательный контент. Сотрудники группы поддержки обрабатывают эти запросы. Если контент нарушает законодательство РФ и правила социальной сети, он блокируется.
Таким образом, становится ясно, что в ближайшее время подобные функции в соцсетях будут дополнены и отрегулированы государственными органами, которые планируют контролировать этот процесс и ввести собственные критерии запрещенного контента.
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