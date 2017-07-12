«ВКонтакте», «Одноклассники» и Боярский — об удалении «противоправного контента» в соцсетях

один из инициаторов законопроекта:

«Удалять противоправный контент мы хотим обязать только соцсети — мессенджеры этот закон обойдет. Акт коснется сайтов, которые насчитывают более 2 миллионов пользователей. Говоря о понятии «противоправный контент», в первую очередь мы имеем в виду экстремистские высказываниях, призывы к разжиганию межнациональной розни, к свержению власти, и другие действия, полный список которых в скором времени будет опубликован на сайте Роскомнадзора.

Изначально о проблеме регулирования интернета и обороны информационной среды задумались в Германии в 2015 году. На мой взгляд, в интернете сейчас творится полная вакханалия: возможно размещение недостоверных сведений, клеветы, или просто запрещенного контента.

Мы хотим переложить ответственность за это с государственных регулирующих органов на рядовых пользователей, которых, само собой, гораздо больше, и которые могут увидеть то, что не видят госорганы. В частности, они могут пожаловаться на конкретный пост или картинку с противоправным контентом напрямую в соцсеть, будь то Facebook, Twitter или Youtube. В свою очередь соцсети должны обеспечить внутри своих корпораций появление таких структур, которые в течение 24 часов будут обязаны отреагировать на жалобу либо удалив пост (сохранив в специальном буфере для того, чтобы его использовали в судебных тяжбах), либо, если соцсеть посчитает обвинение голословным, оставив пост, имея в виду, что за это может последовать соответствующее наказание. В любом случае, вне зависимости от того, будет ли удален пост или нет, мы обяжем компанию фиксировать факт жалобы, чтобы потом с ней могли разбираться государственные органы.

Добропорядочный среднестатистический пользователь не заметит действие этого закона ровно до тех пор, пока ему не понадобится защищать свою честь и достоинство, и он не будет использовать контент как инструментарий в борьбе за свои права. Что касается возможных «доносов», то уже сейчас вероятны такие ситуации, когда какой-нибудь бывший сотрудник, брошенная девушка или неудовлетворенный результатами коммерческой сделки бизнес-партнер покапают черный пиар. Начинается травля с огромным количеством перепостов лживой информации, с которой никто ничего не сможет сделать.

В большей степени от этого страдают публичные люди, либо крупные корпорации, но механизм нашего законопроекта позволит удалять сообщения с клеветой из публичного пространства до дальнейших разбирательств в суде.

На сегодняшний день любая социальная сеть — площадка для распространения информации, а не регулятор, и мы хотим, чтобы у них появилось право саморегулирования контента, а также ответственность за то, что происходит внутри нее. Мы выступаем за оздоровление интернета. Думаю, это проблема не только рунета, но и всего прогрессивного мира, который использует сеть ».