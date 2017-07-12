Новая часть «Планеты обезьян», концерт Depeche Mode, VK Фест, фестиваль коктейлей, и многое другое — в нашем гиде по выходным в городе.
Уикенд в Петербурге с 13 по 16 июля
Новая часть «Планеты обезьян», концерт Depeche Mode, VK Фест, фестиваль коктейлей, и многое другое — в нашем гиде по выходным в городе.
с 13 июля
«Планета обезьян: Война» / War for the Planet of the Apes
Девятый фильм франшизы про «Планету обезьян» и вновь в режиссуре Мэтта Ривза. Армии приматов под руководством вождя-Цезаря (Энди Серкис) предстоит в эпической битве видов дать отпор людям и их безжалостному лидеру – полковнику (Вуди Харрельсон).
Девятый фильм франшизы про «Планету обезьян» и вновь в режиссуре Мэтта Ривза. Армии приматов под руководством вождя-Цезаря (Энди Серкис) предстоит в эпической битве видов дать отпор людям и их безжалостному лидеру – полковнику (Вуди Харрельсон).
с 13 июля
«Черная вода»
Триллер автора «Неадекватных людей» и «Гуляй, Вася» Романа Каримова (от которого сам режиссер, кстати, старательно открещивается). Максим, его девушка Полина (звезда янг-эдалта «Притяжение» Анна Старшенбаум) и брат Петр приезжают в уединенную деревню, где селятся на заброшенном корабле. Ночью Полина сначала внезапно исчезает, а потом также неожиданно возвращается и начинает странно себя вести.
Триллер автора «Неадекватных людей» и «Гуляй, Вася» Романа Каримова (от которого сам режиссер, кстати, старательно открещивается). Максим, его девушка Полина (звезда янг-эдалта «Притяжение» Анна Старшенбаум) и брат Петр приезжают в уединенную деревню, где селятся на заброшенном корабле. Ночью Полина сначала внезапно исчезает, а потом также неожиданно возвращается и начинает странно себя вести.
с 13 июля
«Дикая история» / El bar
Режиссер «Печальной баллады Алекс де ла Иглесиа снял черную комедию о том, как красивая блондинка, хипстер, бизнесмен и бездомный оказываются заперты в кафе: любого выходящего на улицу убивает снайпер. Но и внутри обстановка становится далеко не самой безмятежной.
Режиссер «Печальной баллады Алекс де ла Иглесиа снял черную комедию о том, как красивая блондинка, хипстер, бизнесмен и бездомный оказываются заперты в кафе: любого выходящего на улицу убивает снайпер. Но и внутри обстановка становится далеко не самой безмятежной.
с 13 июля
«Блокбастер»
Роуд-муви экс-кинокритика Романа Волобуева с Анной Чиповской и Светланой Устиновой прославилось тем, что продюсерская версия (а именно ее покажут в кино) разошлась с изначальной концепцией режиссера настолько, что он попросил снять свою фамилию из титров. Автором картины теперь значится «Наталья Тюльпанова», а в кинематографической среде снова встал вопрос – где заканчиваются границы усмотрения продюсеров.
Роуд-муви экс-кинокритика Романа Волобуева с Анной Чиповской и Светланой Устиновой прославилось тем, что продюсерская версия (а именно ее покажут в кино) разошлась с изначальной концепцией режиссера настолько, что он попросил снять свою фамилию из титров. Автором картины теперь значится «Наталья Тюльпанова», а в кинематографической среде снова встал вопрос – где заканчиваются границы усмотрения продюсеров.
с 13 июля
«Жил-был кот» / Rudolf to Ippaiattena
Добрый японский мультфильм про черного котенка Рудольфа, отчаянно пытающегося вернуться домой. Как известно, ищущий да обрящет (к тому же в картине с рейтингом 0+), но до этого его ждут невероятные приключения в компании новых друзей-наставников.
Добрый японский мультфильм про черного котенка Рудольфа, отчаянно пытающегося вернуться домой. Как известно, ищущий да обрящет (к тому же в картине с рейтингом 0+), но до этого его ждут невероятные приключения в компании новых друзей-наставников.
13 июля
Новая сцена Александрийского театра
Концерт СБПЧ
Группа «Самое Большое Простое Число» сыграет специальный концерт, посвященный 11-летию коллектива. Впервые за долгое время музыканты исполнят первые песни из своего репертуара, и впервые концерт будет проходить в театральном пространстве, где зрители сидят, а не танцуют.
Группа «Самое Большое Простое Число» сыграет специальный концерт, посвященный 11-летию коллектива. Впервые за долгое время музыканты исполнят первые песни из своего репертуара, и впервые концерт будет проходить в театральном пространстве, где зрители сидят, а не танцуют.
13 июля
Концерт Depeche Mode
Классики синти-попа отправились в мировой тур в поддержку новой пластинки Spirit, вышедшей весной, и сделают остановку в Петербурге — в город они приехали еще в понедельник, 11 июля, и мы знаем, как они провели свободное время. Всего музыканты посетят 32 города по всему миру и выступят перед 1,5 млн своих фанатов
Классики синти-попа отправились в мировой тур в поддержку новой пластинки Spirit, вышедшей весной, и сделают остановку в Петербурге — в город они приехали еще в понедельник, 11 июля, и мы знаем, как они провели свободное время. Всего музыканты посетят 32 города по всему миру и выступят перед 1,5 млн своих фанатов
14 июля
церковь Петрикирхе
Спектакль «Сталкеры»
В катакомбах лютеранской церкви Петрикирхе покажут постановку-диалог с одноименным фильмом Андрея Тарковского. Спектакль был награжден театральной премией «Прорыв». Художник Светлана Черкашина помещает действие в реальную Зону — подвалы лютеранской кирхи, где в советское время находился бассейн.
В катакомбах лютеранской церкви Петрикирхе покажут постановку-диалог с одноименным фильмом Андрея Тарковского. Спектакль был награжден театральной премией «Прорыв». Художник Светлана Черкашина помещает действие в реальную Зону — подвалы лютеранской кирхи, где в советское время находился бассейн.
14 июля
Фестиваль медиаискусства Media in
В мероприятии примут участие ведущие мировые и российские художники и музыканты, экспериментирующие в сфере медиаискусства. Гостей фестиваля ждут интерактивные и световые инсталляции, а также работы в области видео-арта. Центральной площадкой фестиваля станет пространство с круговым экраном и панорамной проекцией.
В мероприятии примут участие ведущие мировые и российские художники и музыканты, экспериментирующие в сфере медиаискусства. Гостей фестиваля ждут интерактивные и световые инсталляции, а также работы в области видео-арта. Центральной площадкой фестиваля станет пространство с круговым экраном и панорамной проекцией.
14-16 июля
Фестиваль «ПетроДжаз»
Музыкальное мероприятие уже успело стать самым популярным джаз-фестивалем на открытом воздухе в России. В этом году на площади Островского выступят более 20 коллективов из Дании, Испании, Финляндии, Германии, Венгрии и других стран, играющие различные направления: от классики, соула, блюза до этно-рока и авангардных импровизаций.
Музыкальное мероприятие уже успело стать самым популярным джаз-фестивалем на открытом воздухе в России. В этом году на площади Островского выступят более 20 коллективов из Дании, Испании, Финляндии, Германии, Венгрии и других стран, играющие различные направления: от классики, соула, блюза до этно-рока и авангардных импровизаций.
c 15 по 27 июля-августа
Летние каникулы в Детском клубе ДЛТ
Универмаг обновил программу Детского клуба: каждые выходные на Детском этаже ДЛТ в игровой зоне «Смешарики» детей и их родителей ждет активная развлекательная и образовательная программа: интерактивные спектакли, научная лаборатория и образовательные мастерские детских центров «КидБург», «Сказкин Дом» и «ЛабиринтУм», а по воскресеньям — творческие мастер-классы на английском языке.
Универмаг обновил программу Детского клуба: каждые выходные на Детском этаже ДЛТ в игровой зоне «Смешарики» детей и их родителей ждет активная развлекательная и образовательная программа: интерактивные спектакли, научная лаборатория и образовательные мастерские детских центров «КидБург», «Сказкин Дом» и «ЛабиринтУм», а по воскресеньям — творческие мастер-классы на английском языке.
15-16 июля
парк 300-летия
VK Фест
Хедлайнерами фестиваля станут Pendulum, Yellow Claw, Big Russian Boss, «Мумий Тролль», Manizha, LʼOne и Noize MC. Всего на мероприятии выступят более 40 популярных артистов, включая «Би-2», Мот, «Miyagi & Эндшпиль», Little Big, Iowa, Estradarada, Макс Барских, Jah Khalib, Елену Темникову, Дельфина, Loboda и других.
Хедлайнерами фестиваля станут Pendulum, Yellow Claw, Big Russian Boss, «Мумий Тролль», Manizha, LʼOne и Noize MC. Всего на мероприятии выступят более 40 популярных артистов, включая «Би-2», Мот, «Miyagi & Эндшпиль», Little Big, Iowa, Estradarada, Макс Барских, Jah Khalib, Елену Темникову, Дельфина, Loboda и других.
с 15 по 2 июля-августа
Ретроспектива Алексея Баталова
В киноцентре «Родина» пройдут четыре кинопоказа в память об ушедшем из жизни 15 июня актёре театра и кино, режиссёре и сценаристе Алексее Баталове. За время своей карьеры он снялся в более чем 30 лентах, а также стал лауреатом множества престижных премий.
В киноцентре «Родина» пройдут четыре кинопоказа в память об ушедшем из жизни 15 июня актёре театра и кино, режиссёре и сценаристе Алексее Баталове. За время своей карьеры он снялся в более чем 30 лентах, а также стал лауреатом множества престижных премий.
15 июля
Фестиваль Cocktail Day Festival
В общественном пространстве «Порт Севкабель» на Васильевском острове пройдет коктейльный фестиваль, участниками которого станут бары Union, «География», Митерия Chuck, Old Pal Bar shop, Ukusno, BB Burgers, Big Liver Place, Raw Materials, Gin & Tonic и другие. Помимо этого, выставочный проект Original Meet откроет на площадке экспозицию классических американских автомобилей, а за музыкальное сопровождение будут отвечать группа D-pulse и другие музыканты.
В общественном пространстве «Порт Севкабель» на Васильевском острове пройдет коктейльный фестиваль, участниками которого станут бары Union, «География», Митерия Chuck, Old Pal Bar shop, Ukusno, BB Burgers, Big Liver Place, Raw Materials, Gin & Tonic и другие. Помимо этого, выставочный проект Original Meet откроет на площадке экспозицию классических американских автомобилей, а за музыкальное сопровождение будут отвечать группа D-pulse и другие музыканты.
15 июля
Международный фестиваль кино о велокультуре
Гости кинопоказов смогут увидеть документальные, игровые и анимационные фильмы о жизни велосипедистов и велоактивистов со всего мира. Фестиваль ICFF уже в течение двенадцати лет создает и укрепляет связи между кинематографистами и представителями велодвижения, а также продвигает велосипедную культуру и здоровый образ жизни.
Гости кинопоказов смогут увидеть документальные, игровые и анимационные фильмы о жизни велосипедистов и велоактивистов со всего мира. Фестиваль ICFF уже в течение двенадцати лет создает и укрепляет связи между кинематографистами и представителями велодвижения, а также продвигает велосипедную культуру и здоровый образ жизни.
16 июля
Новая сцена Мариинского театра
Балет «Парк»
Постановка целиком и полностью синтезирована из музыки Вольфганга Амадея Моцарта и временами прерывается короткими электронными вставками. Действие происходит в некоем абстрактном уголке версальского парка, где влюбленные пары с помощью хореографии объясняются друг другу в своих чувствах.
Постановка целиком и полностью синтезирована из музыки Вольфганга Амадея Моцарта и временами прерывается короткими электронными вставками. Действие происходит в некоем абстрактном уголке версальского парка, где влюбленные пары с помощью хореографии объясняются друг другу в своих чувствах.
16 июля
Ледовый дворец
Концерт Imagine Dragons
Музыканты из Лас-Вегаса исполнят подборку хитов из двух альбомов и свежие треки из новой пластинки Evolve, которая уже успела занять вторую строчку чарта Billboard и ведущие позиции в музыкальных чартах по всему миру.
Музыканты из Лас-Вегаса исполнят подборку хитов из двух альбомов и свежие треки из новой пластинки Evolve, которая уже успела занять вторую строчку чарта Billboard и ведущие позиции в музыкальных чартах по всему миру.
16 июля
ул. Рубинштейна д. 23.
Экскурсия «Прогулка с Сергеем Довлатовым»
Экскурсия по значимым для писателя местам в сопровождении смешных и не очень историф из жизни Сергея Донатовича с анекдотичными цитатами из его прозы. В программе посещение дома № 23 на улице Рубинштейна, где жил писатель, кафе «Сайгон», где собиралась творческая интеллигенция, любимого ларька Довлатова близ Фонтанки и других легендарных мест.
Экскурсия по значимым для писателя местам в сопровождении смешных и не очень историф из жизни Сергея Донатовича с анекдотичными цитатами из его прозы. В программе посещение дома № 23 на улице Рубинштейна, где жил писатель, кафе «Сайгон», где собиралась творческая интеллигенция, любимого ларька Довлатова близ Фонтанки и других легендарных мест.
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