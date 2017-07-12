с 13 июля

«Блокбастер»



Роуд-муви экс-кинокритика Романа Волобуева с Анной Чиповской и Светланой Устиновой прославилось тем, что продюсерская версия (а именно ее покажут в кино) разошлась с изначальной концепцией режиссера настолько, что он попросил снять свою фамилию из титров. Автором картины теперь значится «Наталья Тюльпанова», а в кинематографической среде снова встал вопрос – где заканчиваются границы усмотрения продюсеров.



