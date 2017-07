с 13 июля

«Планета обезьян: Война» / War for the Planet of the Apes



Девятый фильм франшизы про «Планету обезьян» и вновь в режиссуре Мэтта Ривза. Армии приматов под руководством вождя-Цезаря (Энди Серкис) предстоит в эпической битве видов дать отпор людям и их безжалостному лидеру – полковнику (Вуди Харрельсон).