В Петербурге пройдет фестиваль йоги и музыки Wanderlust 108

В Петербурге 22 июля в ЦПКиО им. С. М. Кирова впервые пройдет фестиваль йоги и музыки Wanderlust 108, объединяющий десятки тысяч поклонников занятий йогой, бегом и электронной музыки в центральных парках крупнейших мегаполисов мира. Wanderlust 108 представляет собой спортивный триатлон с забегом на дистанцию 5 км, потоковым занятием йогой и медитацией. 

Фестиваль пройдет под музыкальное сопровождение лэйбла Rockstarbody Records, основанного DJ Kosinus. Помимо него выступят Bad Bonus, The Dual Personality, Amidef. Среди инструкторов — мастер йоги Вишну Шаран Шукла, гостей мероприятия также ждет мастер-класс по зумбе, авторский класс Мадонны — Jaw Breaker, мастер-класс Сергея Баранова по зыонг-шинь, слеклайн, и множестве других спортивных уроков. Весь день на Елагином острове будет работать Kula Market, где можно приобрести пропсы для йоги, украшения, органическую косметику и еду. Более подробно о мероприятии можно узнать на официальном сайте. 

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