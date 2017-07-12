В связи с прибытием в Петербург мощей Николая Чудотворца перекроют улицы

В Санкт-Петербург прибывает общехристианская святыня — мощи Святителя Николая Чудотворца. Это событие настолько значительное, что в центре города решено на две недели ограничить движение транспорта, некоторые улицы города будут перекрыты. 

Как стало известно 12 июля, в число «урезанных» улиц попали такие важные участки улично-дорожной сети, как площадь Александра Невского и проспект Обуховской Обороны.

Портал «Водитель Петербурга» опубликовал полный список перекрытых улиц:

  • участок площади Александра Невского в районе Надвратной церкви;
  • Тележная улица на участке от Чернорецкого переулка до улицы Профессора Ивашенцова;
  • улица Профессора Ивашенцова от Тележной до Миргородской;
  • Миргородская улица от Профессора Ивашенцова до Кременчугской;
  • Кременчугская улица от Миргородской до набережной Обводного канала;
  • Лаврский проезд;
  • проспект Обуховской Обороны от площади Александра Невского до входа к церкви Николая
  • Чудотворца в Александро-Невской лавре

Ограничения будут действовать чуть больше двух недель, с 0:00 13 июля по 24:00 28 июля. ОМОН обещает охранять порядок у лавры с мощами Николая Чудотворца. Две недели пребывания мощей святого Николая Чудотворца в Петербурге Росгвардия будет защищать верующих от хулиганов и оружия. Опыт Москвы в Северной столице учли, заверяют в ведомстве.

В районе мероприятия, как отмечают в управлении, сотрудники Центра лицензионно-разрешительной работы усилят контроль за оборотом гражданского и служебного оружия, а также зайдут в каждую частную охранную организацию по соседству.

По материалам «Фонтанки». 

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