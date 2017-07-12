В связи с прибытием в Петербург мощей Николая Чудотворца перекроют улицы
В Санкт-Петербург прибывает общехристианская святыня — мощи Святителя Николая Чудотворца. Это событие настолько значительное, что в центре города решено на две недели ограничить движение транспорта, некоторые улицы города будут перекрыты.
Как стало известно 12 июля, в число «урезанных» улиц попали такие важные участки улично-дорожной сети, как площадь Александра Невского и проспект Обуховской Обороны.
Портал «Водитель Петербурга» опубликовал полный список перекрытых улиц:
- участок площади Александра Невского в районе Надвратной церкви;
- Тележная улица на участке от Чернорецкого переулка до улицы Профессора Ивашенцова;
- улица Профессора Ивашенцова от Тележной до Миргородской;
- Миргородская улица от Профессора Ивашенцова до Кременчугской;
- Кременчугская улица от Миргородской до набережной Обводного канала;
- Лаврский проезд;
- проспект Обуховской Обороны от площади Александра Невского до входа к церкви Николая
- Чудотворца в Александро-Невской лавре
Ограничения будут действовать чуть больше двух недель, с 0:00 13 июля по 24:00 28 июля. ОМОН обещает охранять порядок у лавры с мощами Николая Чудотворца. Две недели пребывания мощей святого Николая Чудотворца в Петербурге Росгвардия будет защищать верующих от хулиганов и оружия. Опыт Москвы в Северной столице учли, заверяют в ведомстве.
В районе мероприятия, как отмечают в управлении, сотрудники Центра лицензионно-разрешительной работы усилят контроль за оборотом гражданского и служебного оружия, а также зайдут в каждую частную охранную организацию по соседству.
По материалам «Фонтанки».
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