Петербург вошел в тройку самых комфортных городов России

Петербург занял лишь второе место после Москвы в тройке самых комфортных городов России, но обошел ее по разнообразию и уровню досуга.

Москва признана самым комфортным городом в России. Об этом говорится в исследовании «Индекс качества городской среды», подготовленном Агентством по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК) и КБ «Стрелка», сообщает газета «Известия».

Аналитики исследовали состояние городской среды в 90 городах России. Москва набрала 73% максимально возможных баллов. Она оказалась единственным городом в хорошем состоянии, то есть набравшим более 70%.

Петербург занял среди самых комфортных городов второе место с 65% от максимально возможных баллов. Казань с 51% стала третьей. Оба эти города опередили столицу по показателю «Социально-досуговая зона», но уступили по остальным показателям.

Наименее комфортным городом России оказался Волгоград, набравший 32%. Он серьезно уступил другим городам по показателю «Озеленение и водные пространства», получив лишь 18%.

В июне Общественная палата составила десятку самых добрых городов России. Ее возглавил Петербург.

По материалам «ДП».