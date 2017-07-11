В центре Петербурга начали прокладывать велодорожки

На Петроградской стороне и на набережной реки Фонтанки начались работы по прокладке велосипедных дорожек. Об этом сообщили в комитете по развитию транспортной инфраструктуры.

Работы планируют завершить в июле. По планам велосипедное кольцо пройдет по Песочной набережной, улице Академика Павлова, Аптекарской, Петроградской и Петровской набережным, далее через Александровский парк, Кронверкский проспект и Введенскую улицу.

При этом на участке набережной реки Фонтанки от Невы до Гороховой улицы движение велосипедистов будет осуществляться в направлении автомобильного движения. Комитет по транспорту также сообщает, что до конца лета велодорожки проложат от Гражданского проспекта до Гренадерского моста и от Выборгского шоссе до улицы Руставели.