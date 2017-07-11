Русские туристы спели «Катюшу» на финской границе

В Интернете появилось видео с финского погранпункта «Ниирала» («Вяртсиля»), где группа людей исполняет песню «Катюша».

Прямо в здании паспортного контроля 10 июля развернулось настоящее шоу: артисты, пританцовывая, на несколько голосов спели «Катюшу», чем немало повеселили финских пограничников, таможенников и других очевидцев. Видео зажигательного выступления выложила в Сеть жительница карельского города Сортавала, чей муж стал свидетелем происходящего.

Стоит отметить, что выступление сотрудники финского МАПП не только не стали прерывать, но и с неподдельным восторгом записывали исполнение русской песни на телефоны. Один из пограничников даже вылез из своей будки, чтобы было видно лучше.

По материалам «Фонтанки». 

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