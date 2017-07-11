Самая высокая зарплата в Петербурге составила 500 тысяч рублей
В Петербурге самой высокооплачиваемой вакансией в июле стала должность «Директор по продажам и маркетингу (девелопмент)» — зарплата сотрудника этой вакансии составляет 500 000 рублей. Об этом стало известно по результатам службы исследований HeadHunter (hh.ru) Северо-Запад
Средняя предлагаемая в вакансиях на hh.ru зарплата в июне в Петербурге осталась на уровне майского показателя и составила 40 тыс. рублей, что совпадает со средним уровнем ожидаемой заработной платы, судя по данным резюме соискателей.
В целом количество вакансий в городе возросло на 11% по сравнению с июлем 2016 года, при этом уровень конкуренции продолжает плавно снижаться. Как сообщает HH, на это влияет фактор сезонности: так, в марте этого года конкурентность была выше. На одно вакантное место в Петербурге в среднем претендуют 7 человек, что говорит о сохраняющемся повышенном уровне конкуренции в пользу работодателя.
Сложнее всего приходится соискателям из следующих сфер: «Государственная служба, НКО» (23 кандидата на место), «Высший менеджмент» (16 кандидатов на место), «Искусство, развлечения, масс-медиа» (11 кандидатов на место), «Добыча сырья» и «Начало карьеры, студенты» (10 кандидатов), где уровень конкуренции значительно выше среднего значения.
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