Самая высокая зарплата в Петербурге составила 500 тысяч рублей

В Петербурге самой высокооплачиваемой вакансией в июле стала должность «Директор по продажам и маркетингу (девелопмент)» — зарплата сотрудника этой вакансии составляет 500 000 рублей. Об этом стало известно по результатам службы исследований HeadHunter (hh.ru) Северо-Запад

Средняя предлагаемая в вакансиях на hh.ru зарплата в июне в Петербурге осталась на уровне майского показателя и составила 40 тыс. рублей, что совпадает со средним уровнем ожидаемой заработной платы, судя по данным резюме соискателей.