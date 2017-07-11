Ленинградский зоопарк вошел в ТОП самых популярных в России

Ленинградский зоопарк вошел в первую тройку самых популярных в стране. Об этом сообщило аналитическое агентство ТурСтат. По его данным, в прошлом году Ленинградский зоопарк посетило 770 тысяч человек, посещаемость зоопарков по стране в целом выросла на 5-10%. Рейтинг зоопарков составлен по результатам анализа их посещаемости.

Лидером рейтинга стал Московский зоопарк, на втором месте — зоопарк Новосибирска.