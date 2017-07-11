Ленинградский зоопарк вошел в ТОП самых популярных в России

Ленинградский зоопарк вошел в первую тройку самых популярных в стране. Об этом сообщило аналитическое агентство ТурСтат. По его данным, в прошлом году Ленинградский зоопарк посетило 770 тысяч человек, посещаемость зоопарков по стране в целом выросла на 5-10%. Рейтинг зоопарков составлен по результатам анализа их посещаемости. 

Лидером рейтинга стал Московский зоопарк, на втором месте — зоопарк Новосибирска.  

 

ТОП популярных зоопарков в России:

Московский зоопарк (3,5 млн посетителей в год)
Новосибирский зоопарк (1,8 млн.)
Ленинградский зоопарк (770 тыс.)
Красноярский парк флоры и фауны «Роев ручей» (750 тыс.)
Государственный зоологический парк Удмуртии (550 тыс.)
Еатеринбургский зоопарк (500 тыс.)
Ростовский-на-Дону зоопарк (467 тыс.)
Калининградский зоопарк (387 тыс.)
Пермский зоопарк (295 тыс.)
Ярославский зоопарк (257 тыс.)

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