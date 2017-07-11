Юрий Стоянов попросил Полтавченко об установке мемориальной доски Олейникову

Юрий Стоянов записал видеообращение, в котором обратился к губернатору Санкт-Петербурга Георгию Полтавченко с просьбой об установке мемориальной доски Илье Олейникову, которому 10 июля исполнилось бы 70 лет.

«Путь от сегодняшнего вечера будет и практическая польза – позвольте мне зачитать обращение, которое пока подписано только мной: в этом году народному артисту России Илье Олейникову исполнилось бы 70 лет. Уже почти пять лет его нет с нами, но он остался в сердцах миллионов россиян, жизнь которых, благодаря ему, становилась немного радостнее. Мы просим разрешить установку мемориальной доски в память об Илье Олейникове на стене дома набережной реки Фонтанки, 26, где два десятка лет он работал над созданием телепрограммы "Городок"», — сказал Стоянов.

По словам артиста, никакого бюджетного финансирования не потребуется, так как все затраты возьмут на себя друзья и почитатели таланта Олейникова. Пришедших в Театр Комедии им. Акимова на вечер памяти, кому понравилась эта идея, на выходе из зала оставить подписи под обращением. По окончании концерта к соответствующему столу в фойе выстроилась длинная очередь.

Помимо этого со сцены сын Олейникова Денис Клявер заявил о том, что возобновятся показы мюзикла «Пророк» — последней работы Олейникова в качестве композитора и исполнителя. Напомним, что по утвердившемуся мнению, именно неудачный прокат мюзикла «Пророк» привел к трагическому исходу. Пока конкретных дат Клявер не назвал, как и состава артистов, но сказал, что сделает это в ближайшее время.

Напомним, что актер и многолетний ведущий популярной телепрограммы «Городок» Илья Львович Олейников скоропостижно скончался осенью 2012 года. Однако, судя по аншлаговому залу на юбилейном и одновременно памятном вечере артиста, он по-прежнему любим публикой.

Текст и фото Михаила Садчикова-младшего

По материалам «Фонтанки».