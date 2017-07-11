Петербургский таксист вернул пассажирке сумку с бриллиантами

Честный таксист вернул пассажирке сумку с бриллиантами в Пулково. Как сообщает пресс-служба УТ МВД России по СЗФО, кроме драгоценностей в сумке 62-летней петербурженки лежали документы и деньги, сумма всего имущества, поместившегося в дамскую сумочку, составила почти полмиллиона рублей.

10 июля к сотрудникам линейного отдела МВД России в аэропорту Пулково, обеспечивающих охрану общественного порядка и безопасность пассажиров, обратилась гражданка, вылетающая в страну дальнего зарубежья, с сообщением о том, что она забыла в такси свою сумку.

Транспортные полицейские в результате оперативно-разыскных мероприятий в Пулково установили 22-летнего таксиста, который привез женщину в аэропорт. Молодой человек оказался честным: обнаружив в салоне автомобиля дамскую сумочку, он сдал ее в стол находок. «Забытый ридикюль с документами и дамскими дорогостоящими украшениями будет переправлен владелице», — резюмировала представитель МВД России Ирина Волк.

По материалам «ДП».