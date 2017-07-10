В Петербурге запретили просить милостыню в метро
Комитет по транспорту Смольного запретил заниматься благотворительной деятельностью в петербургской подземке. Соответствующее распоряжение было опубликовано в минувшую пятницу, 7 июля, на сайте городского правительства. Документ подписан исполняющей обязанности председателя комитета Еленой Осинцевой.
«В последнее время проблема приобрела широкий масштаб. Достаточно часто в управление полиции на метрополитене поступают жалобы от пассажиров. Также выступают сами благотворительные фонды, указывающие на нелегальную работу «псевдофондов», — пояснила РБК пресс-секретарь комитета Ирина Ефимова. По ее словам, под новое ограничение попадают любые сборы денег в подземке, в том числе милостыня.
Согласно документу, теперь без письменного разрешения администрации подземки нельзя заниматься не только коммерческой, рекламной и любой деятельностью, связанной с получением прибыли, но и «благотворительной деятельностью». По действующим правилам пользования метрополитена, любое нарушение этих правил наказывается штрафом.
По материалам «ДП».
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