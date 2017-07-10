В Петербурге запретили просить милостыню в метро

Комитет по транспорту Смольного запретил заниматься благотворительной деятельностью в петербургской подземке. Соответствующее распоряжение было опубликовано в минувшую пятницу, 7 июля, на сайте городского правительства. Документ подписан исполняющей обязанности председателя комитета Еленой Осинцевой.

«В последнее время проблема приобрела широкий масштаб. Достаточно часто в управление полиции на метрополитене поступают жалобы от пассажиров. Также выступают сами благотворительные фонды, указывающие на нелегальную работу «псевдофондов», — пояснила РБК пресс-секретарь комитета Ирина Ефимова. По ее словам, под новое ограничение попадают любые сборы денег в подземке, в том числе милостыня.

Согласно документу, теперь без письменного разрешения администрации подземки нельзя заниматься не только коммерческой, рекламной и любой деятельностью, связанной с получением прибыли, но и «благотворительной деятельностью». По действующим правилам пользования метрополитена, любое нарушение этих правил наказывается штрафом.

По материалам «ДП». 

Оставить комментарий

Наши проекты

Комментарии (0)

Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.

Читайте также

По теме

Фоторепортаж: юбилей Виктора Цоя в петербургском метро

Петербуржцы смогут купить мост за 1 рубль

Появился «Нищегид» по самым недорогим местам Петербурга

Фоторепортаж: «Вальс парусов» в акватории Невы

В Петербурге пройдет фестиваль медиаискусства Media in

Начало недели в Петербурге будет теплым и сухим

Умер медиаменеджер Антон Носик

В кластере «Цархитектор» открывается лофт «Особняк»