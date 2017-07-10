Появился «Нищегид» по самым недорогим местам Петербурга
На сайте онлайн-журнала «Нож» появился «Нищегид», с помощью которого можно узнать, где в Петербурге недорого поесть, купить одежду и развлечься. Автором статьи является лидер петербургской группы Kiskin Zhar’ Афелион Кальдера — он дает советы из своего «богатого опыта выживания». Например, он рекомендует покупать одежду на Удельном рынке, заказывать бутерброд с килькой в рюмочной «Дружба», гулять вдоль реки Смоленки и устраивать пикники на Канонерском острове.
«Одним из самых старых питейных заведений Петербурга считается кафе «Маяк» (м. Маяковская, ул. Маяковского, 20). Оно встречает своих гостей аутентичным интерьером советской закусочной. На стенах висят портреты идеологов коммунизма, компанию им составляет футбольная атрибутика в виде фанатских шарфов. Публика здесь весьма разношерстная, от местных алкоголиков и до пожилых работников культуры, но самую многочисленную прослойку посетителей составляют молодые люди, которые приходят туда не только за атмосферой, но и чтобы дешево выпить и поесть», — гласит отрывок из «Нищегида».
«В зависимости от сезона, на этом рынке вы сможете урвать и пальто за 50 рублей, и футболки по 100 за штуку, а джинсы обойдутся в районе 350 — 500 рублей. Сложности могут возникнуть разве что при поиске обуви. Цены на нее зачастую завышены, и какие-нибудь потрепанные кожаные туфли будут стоить почти как новые. Тем не менее, встречаются «развалы» обуви, где цена за пару опускается до двух сотен рублей», — гид о рынке на Удельной.
«Еще одна немноголюдная набережная расположилась в районе Смоленского кладбища (м. Василеостровская, пр. КИМа, д. 2) вдоль реки Смоленки. Вы можете попасть на нее как через кладбище, так и через проспект Кима. Берег со стороны Мемориального Смоленского кладбища обшит гранитом, а берег старого Смоленского кладбища утыкан сваями 18 века, у которых вы можете расположиться, чтобы помянуть усопших. Смоленское православное и Смоленское лютеранское кладбище — одни из самых старых мест захоронений в Петербурге. Оба славятся архитектурой склепов, памятников и надгробных плит», — пишет автор гида об одной из городских достопримечательностей.
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