Появился «Нищегид» по самым недорогим местам Петербурга

«В зависимости от сезона, на этом рынке вы сможете урвать и пальто за 50 рублей, и футболки по 100 за штуку, а джинсы обойдутся в районе 350 — 500 рублей. Сложности могут возникнуть разве что при поиске обуви. Цены на нее зачастую завышены, и какие-нибудь потрепанные кожаные туфли будут стоить почти как новые. Тем не менее, встречаются «развалы» обуви, где цена за пару опускается до двух сотен рублей», — гид о рынке на Удельной.