В Петербурге пройдет фестиваль медиаискусства Media in

На Новой сцене Александринского театра с 14 по 16 июля 2017 года пройдет Фестиваль медиаискусства Media in. В мероприятии примут участие ведущие мировые и российские художники и музыканты, экспериментирующие в сфере медиаискусства. 

Гостей фестиваля ждут интерактивные и световые инсталляции, а также работы в области видео-арта: площадки Новой сцены заполнят «Остров сирен» Татьяны Ахметгалиевой, Orbis Quartus Александры Дементьевой, «Пифия» и «Стелла» Тараса Машталира и другие. Центральной площадкой фестиваля станет пространство с круговым экраном и панорамной проекцией.

Узнать подробнее о расписании фестиваля, а также приобрести билеты можно на официальном сайте мероприятия. 

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