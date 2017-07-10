В Петербурге пройдет фестиваль медиаискусства Media in

На Новой сцене Александринского театра с 14 по 16 июля 2017 года пройдет Фестиваль медиаискусства Media in. В мероприятии примут участие ведущие мировые и российские художники и музыканты, экспериментирующие в сфере медиаискусства.

Гостей фестиваля ждут интерактивные и световые инсталляции, а также работы в области видео-арта: площадки Новой сцены заполнят «Остров сирен» Татьяны Ахметгалиевой, Orbis Quartus Александры Дементьевой, «Пифия» и «Стелла» Тараса Машталира и другие. Центральной площадкой фестиваля станет пространство с круговым экраном и панорамной проекцией.

Узнать подробнее о расписании фестиваля, а также приобрести билеты можно на официальном сайте мероприятия.