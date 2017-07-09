Умер медиаменеджер Антон Носик

Медиаменеджер и блогер Антон Носик скончался в Москве на 52 году жизни. Об этом сообщив в воскресенье, 9 июля, блогер Илья Варламов и подтвердил другой медиаменеджер Демьян Кудрявцев.

«Это правда. Сегодня ночью в Москве умер Антон Носик. Самое большая помощь сейчас — не дергать его семью. О времени и месте похорон будет объявлено позже», — написал Кудрявцев в Facebook.

Носика не стало около двух часов ночи 9 июля, уточнила радиостанция «Эхо Москвы». По ее данным, причиной смерти блогера стал сердечный приступ.

Антон Носик родился 4 июля 1966 года в семье писателя Бориса Носика и филолога Виктории Мочаловой. В 1989 году окончил лечебный факультет Московского государственного медико-стоматологического университета. Потом на протяжении семи лет жил в Израиле. В 1998 году при помощи Фонда эффективной политики основал интернет-издание Gazeta.ru, а на следующий год — Lenta.ru. Также был редактором интернет-изданий Vesti.ru, NEWSru.com и до 2011 года — BFM.ru.

Работал в компании SUP Media, которая купила «Живой Журнал». Сам вел в нем блог. За один из постов, посвященный военной операции в Сирии, был осужден по ч.1 ст.282 УК РФ (экстремизм) и оштрафован на полмиллиона рублей.

По материалам «ДП».