Петербуржцев напугала дымящаяся крыша Новой Голландии

Несколько пожарных расчётов спешно отправились к острову Новая Голландия в Адмиралтейском районе Петербурга после тревожных сообщений жителей о дымящейся крыше одного из корпусов, поступивших в редакцию «Фонтанки» утром 7 июля.

«Валит дым из-под крыши Новой Голландии», – написали «Фонтанке» читатели в половине двенадцатого утра. В городском МЧС подтвердили, что им местные жители тоже сообщили об угрозе пожара.

Между тем в администрации самого острова о грозящей опасности не подозревали, и дым объяснили строительными работами. В настоящее время ремонтируют корпус, окна которого выходят на Крюков канал, пояснили нашему корреспонденту. В этом убедились подъехавшие пожарные, признавшие вызов ложным.

Реконструкция в зданиях острова идёт не первый день, и вылетающую из окон пыль уже не впервые путают с клубами дыма, но до вызова пожарных переполох ещё на доходил.

По материалам «Фонтанки». 

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