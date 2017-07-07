В Ботаническом саду откроется выставка пионов
В Ботаническом саду им. Петра Великого с 8 по 16 июля пройдет выставка «Пионы Северной столицы». Первыми, с запозданием на две недели, будут представлены сортовые пионы. Это связано с тем, что погодные условия этим летом стали настоящим испытанием для всех садоводов на стойкость.
Все цветы, которые будут представлены на выставке, выращены в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Посетители увидят разнообразие сортов и получат консультации у ведущих коллекционеров. Помимо этого, каждый день в 17:00 будет проводиться лекция кураторов экспозиции.
Пионы будут представлены в срезанном виде, и ежедневно будут добавляться новые сорта в порядке цветения — от ранних к поздним. Всего за время мероприятия будет выставлено более 200 сортов, в том числе пионы с японской формой цветка. На выставке также будут представлены работы петербургских художников — как живопись маслом, так и картины в китайском стиле гохуа.
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