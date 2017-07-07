Центр Петербурга перекроют из-за марафона
Центр Петербурга перекроют в связи с проведением международного марафона «Белые ночи» в воскресенье, 9 июля. Об этом сообщает пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры.
Марафонцы стартуют в 8 часов на Дворцовой площади и возвращаются туда же к 14 часам.
Для автомобилистов окажутся недоступны набережные Невы, центральные мосты, Невский проспект и другие улицы.
Подробности и схемы закрытий – на «Водителе Петербурга».
По материалам «Фонтанки».
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