Центр Петербурга перекроют из-за марафона

Центр Петербурга перекроют в связи с проведением международного марафона «Белые ночи» в воскресенье, 9 июля. Об этом сообщает пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры.

Марафонцы стартуют в 8 часов на Дворцовой площади и возвращаются туда же к 14 часам.

Для автомобилистов окажутся недоступны набережные Невы, центральные мосты, Невский проспект и другие улицы.

Подробности и схемы закрытий – на «Водителе Петербурга».

По материалам «Фонтанки».