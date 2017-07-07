Центр Петербурга перекроют из-за марафона

Центр Петербурга перекроют в связи с проведением международного марафона «Белые ночи» в воскресенье, 9 июля. Об этом сообщает пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры.

Марафонцы стартуют в 8 часов на Дворцовой площади и возвращаются туда же к 14 часам.

Для автомобилистов окажутся недоступны набережные Невы, центральные мосты, Невский проспект и другие улицы.

Подробности и схемы закрытий – на «Водителе Петербурга».

По материалам «Фонтанки». 

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