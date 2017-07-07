Милонов хочет запретить рекламу пластической хирургии

Депутат «Единой России» Виталий Милонов предлагает полностью запретить рекламу грудных имплантов. Соответствующий запрос он отправил главе Министерства здравоохранения РФ Веронике Скворцовой.

По его мнению, пластическая хирургия все больше выходит за рамки медицины и превращается в отрасль бизнеса, которая получает деньги на желании людей «соответствовать неким умозрительным канонам красоты».

Милонов считает такие «каноны» угрожающими здоровью молодых женщин и девушек. «Им никто не объяснил, что за свою новую грудь они могут заплатить своей жизнью», — заявил бывший депутат петербургского ЗакСа, добавив, что пластические операции — членовредительство.

«Рекламировать такие услуги аморально и это не соответствует курсу нашего государства на оздоровление нации», — уточнил он.



