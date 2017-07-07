В центре Петербурга боролись с образом Гитлера

Фотография Адольфа Гитлера, прикреплённая к официальному символу Петербурга рядом с корпусом Бенуа, вызвала негодование горожан. На борьбу с фюрером бросили районных коммунальщиков.

Как стало известно «Фонтанке», неподобающее дополнение к гербу города на рекламной тумбе у корпуса Русского музея на Инженерной улице прохожие заметили 6 июля, около двух часов дня. На листе бумаги размером 20 на 30 см был изображен мужчина, в котором жители и гости города легко опознали вождя Третьего рейха.

Листок с Гитлером быстро сорвали сотрудники жилкомсервиса. Позже о выходке неизвестных хулиганов известили полицейских. Проводится проверка

По материалам «Фонтанки».

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