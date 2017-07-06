В Петербурге обмелело единственное пригодное для купания озеро
Озеро Безымянное в Красном Селе за последнее время обмелело до критического уровня. Жители города обеспокоены судьбой водного объекта.
Пресс-секретарь комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Санкт-Петербурга Анна Титоренко прокомментировала ситуацию телеканалу «Санкт-Петербург», рассказав, что Безымянное озеро обмелело из-за проводимых на нем гидротехнических работ. Ремонтные бригады осуществляют сварочные работы в коллекторе, после чего его заново забетонируют. Для осуществления всего плана работ озеро необходимо было осушить.
Она уточнила, что по окончании реконструкции на гидротехнических сооружениях уровень воды в озере придет в норму.
Напомним, в июне Роспотребнадзор забраковал практически все водоемы Петербурга и Ленобласти для купания этим летом — ни одна из городских акваторий не соответствует санитарным нормам.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.