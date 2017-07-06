Uber уходит из Финляндии

Компания Uber приняла решение временно покинуть финский рынок, так как нынешнее законодательство делает работу сервиса такси невозможной.

Как сообщается в пресс-релизе финского отделения Uber, на решение об уходе из Финляндии повлияли дела о незаконном оказании услуг такси, которые стали возбуждать в отношении сотрудников компании. При этом сервис UberBlack, который пользуется услугами только профессионалов с лицензией, будет и дальше доступен жителям Суоми.

В 2018 году после либерализации финской сферы пассажирских перевозок, закон о которой правительство приняло в апреле, компания намерена вернуться.

Напомним, что сервис Uber был запущен в Суоми в 2014 году. Полиция Финляндии пыталась бороться с водителями Uber путем штрафов, однако после вмешательства прокуратуры в отношении работников компании стали возбуждать дела. В конце июня окружной суд Хельсинки постановил наложить арест на имущество главы финского подразделения Uber Йоела Ярвинена (Joel Järvinen).

По материалам «Фонтанки».

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