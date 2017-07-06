Петербург сравнялся с Европой по показателю среднего возраста горожан

Средний возраст жителя Петербурга превысил 41 год. Об этом со ссылкой на заместителя председателя петербургского комитета по здравоохранению Татьяну Засухину сообщил«Интерфакс».

 «Структура населения Санкт-Петербурга аналогична крупным европейским центрам, где доля пожилого населения превышает 20 %», — добавила Засухина.

По данным комитета, всего в городе проживает порядка 5,3 миллиона человек. Помимо этого, Засухина заявила,что приоритетной задачей для Смольного являются вовлечение петербуржцев в занятия спортом. Другим важным проектом стала профилактика в сфере здравоохранения.

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