Средний возраст жителя Петербурга превысил 41 год. Об этом со ссылкой на заместителя председателя петербургского комитета по здравоохранению Татьяну Засухину сообщил«Интерфакс».

«Структура населения Санкт-Петербурга аналогична крупным европейским центрам, где доля пожилого населения превышает 20 %», — добавила Засухина.

По данным комитета, всего в городе проживает порядка 5,3 миллиона человек. Помимо этого, Засухина заявила,что приоритетной задачей для Смольного являются вовлечение петербуржцев в занятия спортом. Другим важным проектом стала профилактика в сфере здравоохранения.