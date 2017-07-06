«Бутылка»: как преобразилось бывшее здание морской тюрьмы на Новой Голландии?

Летом на Новой Голландии откроется «Бутылка» – бывшее здание морской тюрьмы. Ее первый этаж отдадут общепиту, а на втором, третьем и четвертом будут магазины с одеждой и книгами, а также спорт-студии. Мы первыми узнали, кто из арендаторов разместится в «Бутылке».

  • Ян Маршан «Диоген. Человек-собака»

GARAGE Bookshop

В книжный «Гаража» стоит идти ради красочных томов, которые столичный музей издает совместно с Ad Marginem —  каталогов выставок Луиз Буржуа и Марка Ротко и философско-урбанистических трактатов об отношениях с природой.

  • Капитан Америка

«Маяк»

В оформленном в морском стиле магазине комиксов продумана специальная зона для чтения историй из вселенных DC, Marvel и российской Bubble — все это под охраной полутораметрового Капитана Америки.

ID/39

В бьюти-пространстве экс-арт-директора Toni & Guy Оксаны Казаковой — втором в городе — вдумчивую британскую парикмахерскую школу сочетают с легкомысленностью австралийского антисалона: косметику Kevin Murphy и Evo с брендом Christina Fitzgerald. 

  • Диана Вишнева

Студия ContextPro

Пока студия йоги и балета Дианы Вишневой еще строится, ее преподаватели все лето проводят занятия под открытым небом по понедельникам, средам и пятницам.

«Перемена»

В радующем ценами концепт-сторе от команды «Мыльной белки» ищите лаконичные вещи из капсульных коллабораций с NNedre и OhMy, значки скандинавской эстетики от Luch design и сувенирку от Heart of Moscow.

DELONATELO

Петербургская марка неубиваемого трикотажа (от западных брендов, но с собственными принтами) планирует коллаборацию с Алиной Герман, а пока их качество уже оценили команды «ВКонтакте» и Roots United, заказав им мерч.

Школа бокса

Бизнесмен Евгений Хитьков откроет на первом этаже бутылке грузинский ресторан, а на третьем – школу бокса: возрожденный клуб Intelligent boxing club Johnny D., который был у него когда-то на Петроградской стороне.

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