«Бутылка»: как преобразилось бывшее здание морской тюрьмы на Новой Голландии?

Летом на Новой Голландии откроется «Бутылка» – бывшее здание морской тюрьмы. Ее первый этаж отдадут общепиту, а на втором, третьем и четвертом будут магазины с одеждой и книгами, а также спорт-студии. Мы первыми узнали, кто из арендаторов разместится в «Бутылке».