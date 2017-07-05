В России появится федеральное экстренное похоронное бюро

В России разрабатывают федеральную экстренную службу по организации похорон. Об этом сообщает агентство «Москва». К организации новой службы подключился ритуальный сервис Ritual.ru.

«Одно из главных направлений, над которым мы сейчас работаем, — это создание федеральной ритуальной службы. На сегодняшний день все знают четырех операторов экстренных служб: 101, 102, 103 и 104. Мы планируем запустить и пятый номер — 105», — рассказал председатель совета директоров компании Олег Шемякин.

Он добавил, что похороны — это всегда внезапность, то есть экстренный случай. «Надеемся, что федеральная служба будет запущена уже в начале следующего года. Сейчас мы занимаемся поиском партнеров в регионах. Эта служба будет востребована в первую очередь в городах с населением от 250 тысяч человек», — добавил он.