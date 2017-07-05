На Васильевском острове появится новое пространство «Порт Севкабель»

В исторической части завода «Севкабель» в гавани на Васильевском острове создадут новое общественное пространство под названием «Порт Севкабель». На территории завода, который в дореволюционное время назывался Siemens & Halske, предполагается создание набережной, фуд-корта, ивент-пространства и спортивной площадки, а также функциональных видовых крыш, спусков к воде, причала и ветрозащитных сооружений.

Часть заводов и цехов была освободили после проведенной модернизации и переноса производств. После этого новые владельцы приступили к строительству пространства на Кожевенной линии. Как сообщил портал The Village, над проектом работают компания Miles & Yards и архитектурное бюро «Хвоя».

Часть площадок в пространстве запустят уже в июле: появится набережная, фуд-корт, концертная и спортивная площадки. Также начиная с середины лета здесь начнут проводить мероприятия — выставки и фестивали. Параллельно идет работа над проектом интерактивного музея естествознания, большим коворкингом с видом на море, киноконцертным клубом и образовательным центром.