На Новой Голландии пройдут летние показы Beat Film Festival

С 6 по 9 июля на Новой Голландии состоятся показы в рамках международного фестиваля документального кино о новой культуре Beat Film Festival.  В кинотеатре под открытым небом на большом газоне покажут хиты международных кинофестивалей: «Гражданин Джейн: Битва за Нью-Йорк» (6 июля) — о легендарной американской урбанистке Джейн Джейкобс, «Daft Punk освобожденные» (7 июля) — первый и единственный фильм о французском музыкальном дуэте Daft Punk, «Северное диско-сияние» (8 июля) — картину о главных норвежских электронных музыкантах, превративших скандинавское диско вбренд, а также «Последние пять лет Дэвида Боуи» (9 июля) — историю опоследних годах жизни музыканта, рассказанную его друзьями и творческими партнерами.

Beat Film Festival — один из крупнейших кинофестивалей в России и масштабное культурное событие, которое знакомит горожан с громкими документальными фильмами об актуальных явлениях из мира музыки, современного искусства, медиа, уличной культуры, спорта и новых технологий. Миссия фестиваля — формировать культурную повестку и открывать широкой публике документальное кино как новый жанр времяпрепровождения. Beat Film Festival — это десятки полнометражных фильмов и десятки тысяч зрителей каждый год, показы на самых разных площадках, совместные программы с кураторами и культурными институциями.

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