На Новой Голландии пройдут летние показы Beat Film Festival

С 6 по 9 июля на Новой Голландии состоятся показы в рамках международного фестиваля документального кино о новой культуре Beat Film Festival. В кинотеатре под открытым небом на большом газоне покажут хиты международных кинофестивалей: «Гражданин Джейн: Битва за Нью-Йорк» (6 июля) — о легендарной американской урбанистке Джейн Джейкобс, «Daft Punk освобожденные» (7 июля) — первый и единственный фильм о французском музыкальном дуэте Daft Punk, «Северное диско-сияние» (8 июля) — картину о главных норвежских электронных музыкантах, превративших скандинавское диско вбренд, а также «Последние пять лет Дэвида Боуи» (9 июля) — историю опоследних годах жизни музыканта, рассказанную его друзьями и творческими партнерами.