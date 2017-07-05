Уикенд в Петербурге: с 6 по 9 июля

с 6 июля

«Человек-паук: Возвращение домой» / Spider-Man: Homecoming



Если вы все еще недоумеваете, зачем новым Человеком-пауком стал Эндрю Гарфилд вместо Тоби Магуайра, пора привыкать к свежему альтер-эго фотографа Питера Паркера – 19-летнему Тому Холланду. По сюжету после встречи с командой Мстителей Питер Паркер возвращается домой, чтобы стать обычным подростком. Но супергероическое прошлое вновь настигнет его, когда Тони Старк (он же Железный человек) становится его наставником.