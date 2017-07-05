Новый «Человек-паук», фестиваль Stereoleto на Елагином, мировой балет на фестивале Open Look, экскурсия по Даниилу Хармсу и многое другое — в нашем гиде по выходным в городе.
Уикенд в Петербурге: с 6 по 9 июля
с 6 июля
«Человек-паук: Возвращение домой» / Spider-Man: Homecoming
Если вы все еще недоумеваете, зачем новым Человеком-пауком стал Эндрю Гарфилд вместо Тоби Магуайра, пора привыкать к свежему альтер-эго фотографа Питера Паркера – 19-летнему Тому Холланду. По сюжету после встречи с командой Мстителей Питер Паркер возвращается домой, чтобы стать обычным подростком. Но супергероическое прошлое вновь настигнет его, когда Тони Старк (он же Железный человек) становится его наставником.
Если вы все еще недоумеваете, зачем новым Человеком-пауком стал Эндрю Гарфилд вместо Тоби Магуайра, пора привыкать к свежему альтер-эго фотографа Питера Паркера – 19-летнему Тому Холланду. По сюжету после встречи с командой Мстителей Питер Паркер возвращается домой, чтобы стать обычным подростком. Но супергероическое прошлое вновь настигнет его, когда Тони Старк (он же Железный человек) становится его наставником.
с 6 июля
«Тень»
Драма Дмитрия Светозарова о любви Михаила Пореченкова к старинному фото с изображением актрисы Варвары Щербаковой. Разочарованный в жизни бизнесмен влюбляется в снимок Прекрасной дамы – давно умершей звезды немого кино. Чтобы избавиться от наваждения, он находит девушку, похожую на покойную актрису.
Драма Дмитрия Светозарова о любви Михаила Пореченкова к старинному фото с изображением актрисы Варвары Щербаковой. Разочарованный в жизни бизнесмен влюбляется в снимок Прекрасной дамы – давно умершей звезды немого кино. Чтобы избавиться от наваждения, он находит девушку, похожую на покойную актрису.
с 6 июля
«Эксперимент «Офис»» / The Belko Experiment
Вариация классической линейки триллеров «Выйти из запертого помещения и выжить» от продюсеров «Астрала» и «Заклятия». На этот раз спасаться предстоит из многоэтажного офиса транснациональной корпорации «Белко». Неизвестные закрывают в нем менеджеров, предлагая начать восхождение по карьерной лестнице, физически расправляясь с давно раздражающими коллегами.
Вариация классической линейки триллеров «Выйти из запертого помещения и выжить» от продюсеров «Астрала» и «Заклятия». На этот раз спасаться предстоит из многоэтажного офиса транснациональной корпорации «Белко». Неизвестные закрывают в нем менеджеров, предлагая начать восхождение по карьерной лестнице, физически расправляясь с давно раздражающими коллегами.
с 6 июля
«Институт Роузвуд» / The Institute
Невероятно продуктивный актер, режиссер и бонвиван Джеймс Франко вместе со своим соавтором по «Аддеролловым дневникам» Памелой Романовски снял триллер с самим собой же в одной из главных ролей. Юная и прекрасная Изабель Портер пытается найти душевное и духовное равновесие после ранней смерти родителей. Она отправляется в набирающий популярность институт Роузвуд, где опытами над психикой дев заведует эксцентричный доктор (Франко).
Невероятно продуктивный актер, режиссер и бонвиван Джеймс Франко вместе со своим соавтором по «Аддеролловым дневникам» Памелой Романовски снял триллер с самим собой же в одной из главных ролей. Юная и прекрасная Изабель Портер пытается найти душевное и духовное равновесие после ранней смерти родителей. Она отправляется в набирающий популярность институт Роузвуд, где опытами над психикой дев заведует эксцентричный доктор (Франко).
7 июля
ЦПКИО им. Кирова
Концерт «Симфоническое Кино» на фестивале Stereoleto-2107
В честь 55-летнего юбилея Виктора Цоя фестиваль Stereoleto откроется грандиозным представлением проекта «Симфоническое Кино». В проекте задействованы симфонический оркестр, гитарист «Кино» Юрий Каспарян, аранжировщик Игорь Вдовин. Сын музыканта Александр Цой создал уникальный видеоряд к концерту.
В честь 55-летнего юбилея Виктора Цоя фестиваль Stereoleto откроется грандиозным представлением проекта «Симфоническое Кино». В проекте задействованы симфонический оркестр, гитарист «Кино» Юрий Каспарян, аранжировщик Игорь Вдовин. Сын музыканта Александр Цой создал уникальный видеоряд к концерту.
7 июля
23:30
Музей советских игровых автоматов, Конюшенная пл., д. 2В
Ночь кино: Вуди Аллен
Зрителям покажут знаменитые картины «Любовь и смерть», «Полночь в Париже» и «Магия лунного света». Гостей также ожидает встреча с Пикассо и Фицджеральдом, спиритический сеанс и игра в автоматы советского производства.
Зрителям покажут знаменитые картины «Любовь и смерть», «Полночь в Париже» и «Магия лунного света». Гостей также ожидает встреча с Пикассо и Фицджеральдом, спиритический сеанс и игра в автоматы советского производства.
7 июля
Филармония Джазовой Музыки
Концерт «Вечер романтического джаза»
На концерте слушатели смогут насладиться вокалом заслуженной артистки России Эльвиры Трафовой, которая выступит в дуэте с бессменным пианистом ансамбля Давида Голощекина, заслуженным артистом Петром Корневым.
На концерте слушатели смогут насладиться вокалом заслуженной артистки России Эльвиры Трафовой, которая выступит в дуэте с бессменным пианистом ансамбля Давида Голощекина, заслуженным артистом Петром Корневым.
7 июля
19:00
Новая сцена Александринского театра
Спектакль «Градостроительство»
Экспериментальный проект, в котором хореография синтезирована с архитектурой. Создатели и исполнители постановки пытались создать миниатюрную модель города и социума прямо в зрительном зале, апеллируя к человеческой свободе, к способности индивидов коммуницировать и принимать решения. Вдохновением для них послужил архитектурный трактат «О градостроительстве» Ле Корбюзье.
Экспериментальный проект, в котором хореография синтезирована с архитектурой. Создатели и исполнители постановки пытались создать миниатюрную модель города и социума прямо в зрительном зале, апеллируя к человеческой свободе, к способности индивидов коммуницировать и принимать решения. Вдохновением для них послужил архитектурный трактат «О градостроительстве» Ле Корбюзье.
8-9 июля
Фестиваль «Фонтанка-SUP – 2017»
На фестивале сапсерфинга (гребля стоя с веслом) профессиональным спортсменам и любителям предстоит проплыть трассу от набережной канала Грибоедова, 131 по Фонтанке до Летнего сада и обратно. После соревнований состоится на этом же водном маршруте состоится костюмированный карнавал и церемония награждения победителей.
На фестивале сапсерфинга (гребля стоя с веслом) профессиональным спортсменам и любителям предстоит проплыть трассу от набережной канала Грибоедова, 131 по Фонтанке до Летнего сада и обратно. После соревнований состоится на этом же водном маршруте состоится костюмированный карнавал и церемония награждения победителей.
8 июля
Концерт «Грибы» и Pompeya
На втором дне фестиваля Stereoleto на Елагином острове выступит киевская хип-хоп команда «Грибы» чья песня «Тает лед», похоже, успела превратиться из самой обсуждаемой в самую надоевшую. Помимо этого вечером ожидается выступление российской инди-команды Pompeya, покорившей не только европейскую сцену, но и регулярно отбывающей на американские гастроли.
На втором дне фестиваля Stereoleto на Елагином острове выступит киевская хип-хоп команда «Грибы» чья песня «Тает лед», похоже, успела превратиться из самой обсуждаемой в самую надоевшую. Помимо этого вечером ожидается выступление российской инди-команды Pompeya, покорившей не только европейскую сцену, но и регулярно отбывающей на американские гастроли.
8 июля
Музей-заповедник «Гатчина»
Фестиваль «Ночь музыки в Гатчине 2017»
«Ночь музыки в Гатчине» в 2017 году представит шедевры эпохи романтизма, концертную версию оперы «Порги и Бесс» и даже советские песни в симфонической обработке. На фестивале выступит симфонический оркестр Михайловского театра вместе с французским пианистом Рамзи Ясса.
«Ночь музыки в Гатчине» в 2017 году представит шедевры эпохи романтизма, концертную версию оперы «Порги и Бесс» и даже советские песни в симфонической обработке. На фестивале выступит симфонический оркестр Михайловского театра вместе с французским пианистом Рамзи Ясса.
9 июля
Мариинский-2
Опера «Тоска»
В рамках фестиваля «Звезды белых ночей» на новой сцене Мариинки покажут классическую оперу на итальянском языке под музыку Джакомо Пуччини. По сюжету, певица Флория Тоска оказывается втянутой в политические интриги с участием ее возлюбленного — художника Кавародисси. Зрители смогут насладиться классическим сюжетом со шпионскими страстями, которых не меньше чем в современных боевиках.
В рамках фестиваля «Звезды белых ночей» на новой сцене Мариинки покажут классическую оперу на итальянском языке под музыку Джакомо Пуччини. По сюжету, певица Флория Тоска оказывается втянутой в политические интриги с участием ее возлюбленного — художника Кавародисси. Зрители смогут насладиться классическим сюжетом со шпионскими страстями, которых не меньше чем в современных боевиках.
9 июля
Станция метро «Невский проспект»
Экскурсия «Ха-ха-Хармс»
На экскурсии «Ха-ха-Хармс» посетители прогуляются по местам, которые хранят память о жизни и творчестве писателя, смогут увидеть его масштабный портрет на стене дома, где когда-то он жил, и окунуться в жизнь Петербурга 20-30-х годов прошлого столетия.
На экскурсии «Ха-ха-Хармс» посетители прогуляются по местам, которые хранят память о жизни и творчестве писателя, смогут увидеть его масштабный портрет на стене дома, где когда-то он жил, и окунуться в жизнь Петербурга 20-30-х годов прошлого столетия.
9 июля
ЦПКИО им Кирова
Концерт U.N.K.L.E.
Гости финального дня фестиваля Stereoleto на Елагином острове получат возможность услышать полноценный сет британского трип-хоп-проекта U.N.K.L.E. Стоящий за этим именем продюсер Джеймс Лавелль вернулся к концертной деятельности лишь в прошлом году и уже готовится поразить публику работами из запланированного к выходу альбома.
Гости финального дня фестиваля Stereoleto на Елагином острове получат возможность услышать полноценный сет британского трип-хоп-проекта U.N.K.L.E. Стоящий за этим именем продюсер Джеймс Лавелль вернулся к концертной деятельности лишь в прошлом году и уже готовится поразить публику работами из запланированного к выходу альбома.
9 июля
Новая сцена Александринского театра
Спектакль «Блуждающее время»
Пластическая постановка об отношении человека ко времени. В спектакле для семерых танцовщиков объединены современная хореография и актуальный физический театр. Хореограф использует простые объекты-символы: сырую землю, ветки, примитивные маски, превращает сценическое действо в мистический ритуал, таинство, приобщившись к которому человек сможет пережить психоделический и эстетический опыт.
Пластическая постановка об отношении человека ко времени. В спектакле для семерых танцовщиков объединены современная хореография и актуальный физический театр. Хореограф использует простые объекты-символы: сырую землю, ветки, примитивные маски, превращает сценическое действо в мистический ритуал, таинство, приобщившись к которому человек сможет пережить психоделический и эстетический опыт.
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