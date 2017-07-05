Уикенд в Петербурге: с 6 по 9 июля

Новый «Человек-паук», фестиваль Stereoleto на Елагином, мировой балет на фестивале Open Look, экскурсия по Даниилу Хармсу и многое другое — в нашем гиде по выходным в городе.

с 6 июля

«Человек-паук: Возвращение домой» / Spider-Man: Homecoming

Если вы все еще недоумеваете, зачем новым Человеком-пауком стал Эндрю Гарфилд вместо Тоби Магуайра, пора привыкать к свежему альтер-эго фотографа Питера Паркера – 19-летнему Тому Холланду. По сюжету после встречи с командой Мстителей Питер Паркер возвращается домой, чтобы стать обычным подростком. Но супергероическое прошлое вновь настигнет его, когда Тони Старк (он же Железный человек) становится его наставником.

с 6 июля

«Тень»

Драма Дмитрия Светозарова о любви Михаила Пореченкова к старинному фото с изображением актрисы Варвары Щербаковой. Разочарованный в жизни бизнесмен влюбляется в снимок Прекрасной дамы – давно умершей звезды немого кино. Чтобы избавиться от наваждения, он находит девушку, похожую на покойную актрису.

с 6 июля

«Эксперимент «Офис»» / The Belko Experiment

Вариация классической линейки триллеров «Выйти из запертого помещения и выжить» от продюсеров «Астрала» и «Заклятия». На этот раз спасаться предстоит из многоэтажного офиса транснациональной корпорации «Белко». Неизвестные закрывают в нем менеджеров, предлагая начать восхождение по карьерной лестнице, физически расправляясь с давно раздражающими коллегами. 

с 6 июля

«Институт Роузвуд» / The Institute

Невероятно продуктивный актер, режиссер и бонвиван Джеймс Франко вместе со своим соавтором по «Аддеролловым дневникам» Памелой Романовски снял триллер с самим собой же в одной из главных ролей. Юная и прекрасная Изабель Портер пытается найти душевное и духовное равновесие после ранней смерти родителей. Она отправляется в набирающий популярность институт Роузвуд, где опытами над психикой дев заведует эксцентричный доктор (Франко).

7 июля

ЦПКИО им. Кирова

Концерт «Симфоническое Кино» на фестивале Stereoleto-2107

В честь 55-летнего юбилея Виктора Цоя фестиваль Stereoleto откроется грандиозным представлением проекта «Симфоническое Кино». В проекте задействованы симфонический оркестр, гитарист «Кино» Юрий Каспарян, аранжировщик Игорь Вдовин. Сын музыканта Александр Цой создал уникальный видеоряд к концерту.

7 июля

23:30

Музей советских игровых автоматов, Конюшенная пл., д. 2В

Ночь кино: Вуди Аллен

Зрителям покажут знаменитые картины «Любовь и смерть», «Полночь в Париже» и «Магия лунного света». Гостей также ожидает встреча с Пикассо и Фицджеральдом, спиритический сеанс и игра в автоматы советского производства.

7 июля

Филармония Джазовой Музыки

Концерт «Вечер романтического джаза»

На концерте слушатели смогут насладиться вокалом заслуженной артистки России Эльвиры Трафовой, которая выступит в дуэте с бессменным пианистом ансамбля Давида Голощекина, заслуженным артистом Петром Корневым.  

7 июля

19:00

Новая сцена Александринского театра

Спектакль «Градостроительство»

Экспериментальный проект, в котором хореография синтезирована с архитектурой. Создатели и исполнители постановки пытались создать миниатюрную модель города и социума прямо в зрительном зале, апеллируя к человеческой свободе, к способности индивидов коммуницировать и принимать решения. Вдохновением для них послужил архитектурный трактат «О градостроительстве» Ле Корбюзье.

8-9 июля

Фестиваль «Фонтанка-SUP – 2017»

На фестивале сапсерфинга (гребля стоя с веслом) профессиональным спортсменам и любителям предстоит проплыть трассу от набережной канала Грибоедова, 131 по Фонтанке до Летнего сада и обратно. После соревнований состоится на этом же водном маршруте состоится костюмированный карнавал и церемония награждения победителей.

8 июля

Концерт «Грибы» и Pompeya

На втором дне фестиваля Stereoleto на Елагином острове выступит киевская хип-хоп команда «Грибы» чья песня «Тает лед», похоже, успела превратиться из самой обсуждаемой в самую надоевшую. Помимо этого вечером ожидается выступление российской инди-команды Pompeya, покорившей не только европейскую сцену, но и регулярно отбывающей на американские гастроли.

8 июля

Музей-заповедник «Гатчина»

Фестиваль «Ночь музыки в Гатчине 2017»

«Ночь музыки в Гатчине» в 2017 году представит шедевры эпохи романтизма, концертную версию оперы «Порги и Бесс» и даже советские песни в симфонической обработке. На фестивале выступит симфонический оркестр Михайловского театра вместе с французским пианистом Рамзи Ясса.

9 июля

Мариинский-2

Опера «Тоска»

В рамках фестиваля «Звезды белых ночей» на новой сцене Мариинки покажут классическую оперу на итальянском языке под музыку Джакомо Пуччини. По сюжету, певица Флория Тоска оказывается втянутой в политические интриги с участием ее возлюбленного — художника Кавародисси. Зрители смогут насладиться классическим сюжетом со шпионскими страстями, которых не меньше чем в современных боевиках. 

9 июля

Станция метро «Невский проспект»

Экскурсия «Ха-ха-Хармс»

На экскурсии «Ха-ха-Хармс» посетители прогуляются по местам, которые хранят память о жизни и творчестве писателя, смогут увидеть его масштабный портрет на стене дома, где когда-то он жил, и окунуться в жизнь Петербурга 20-30-х годов прошлого столетия.

9 июля

ЦПКИО им Кирова

Концерт U.N.K.L.E.

Гости финального дня фестиваля Stereoleto на Елагином острове получат возможность услышать полноценный сет британского трип-хоп-проекта U.N.K.L.E. Стоящий за этим именем продюсер Джеймс Лавелль вернулся к концертной деятельности лишь в прошлом году и уже готовится поразить публику работами из запланированного к выходу альбома.

9 июля

Новая сцена Александринского театра

Спектакль «Блуждающее время»

Пластическая постановка об отношении человека ко времени. В спектакле для семерых танцовщиков объединены современная хореография и актуальный физический театр. Хореограф использует простые объекты-символы: сырую землю, ветки, примитивные маски, превращает сценическое действо в мистический ритуал, таинство, приобщившись к которому человек сможет пережить психоделический и эстетический опыт.
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