В Петербурге загорелась атомная станция «Академик Ломоносов»

В Петербурге загорелась плавучая атомная станция «Академик Ломоносов». Реакторов на станции нет.

По предварительным данным, площадь пожара составила 16 квадратных метров. Пострадавших нет, продолжается ликвидация огня.

Тем не менее, по информации «Фонтанки» на судостроительном предприятии Петербурга, выпускающем оборудование для атомных станций, произошло короткое замыкание на достроечной набережной, а самом Балтийском заводе журналистов издания заверили, что было лишь задымление, а сотрудники МЧС приезжали вхолостую.

Пресс-служба ГУ МЧС РФ по Петербургу сообщила, что ЧП на 27-й линии Васильевского острова, где расположен Балтийский завод, поступило в дежурную службу ведомства 4 июля в 14.15. Возгоранию из-за статуса предприятия автоматически был присвоен 2-й повышенный номер сложности. По прибытии на место выяснилось, что в помещении для резервных дизельгенераторов в результате короткого замыкания плавятся 8 аккумуляторов на площади 3 квадратных метра. В 14.52 инцидент был локализован.

В пресс-службе завода заявили, что возгорания не было: речь идет о задымлении на одной из площадок, с которым сотрудники справились сами до приезда пожарных.