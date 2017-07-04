Подавляющее большинство россиян не желает жить за рубежом

По данным опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), которые были опубликованы 4 июля, число потенциальных эмигрантов в России достигло шестилетнего минимума. 89 процентов сограждан заявили, что уезжать куда бы то ни было из страны они не собираются.

Зарплаты, пенсии, пособия и уровень жизни в других странах в целом уже не кажутся россиянам такими привлекательными, чтобы менять ради них привычный уклад жизни. Ещё год назад каждый второй (50 процентов) из тех, кто говорил о переезде в другую страну, основной целью ставил финансовое благополучие. В этом году только треть (33 процента) опрошенных сохранили уверенность, что за границей платят больше. Впрочем, пока желающие эмигрировать о деньгах говорят чаще всего.

Согласно данным социологов, гонит людей из России политика: 13 процентов против прошлогодних пяти заявляют, что переехать их заставляет недовольство нынешним правительством. В нашей стране нет борьбы с коррупцией, уверены 4 процента желающих найти её в другой стране. За границей стали чаще искать стабильности и социальной защищённости (15 процентов против семи в 2015-2016 годах) и более мягкого климата (12 процентов против 4-х в прошлом году). Каждый десятый верит, что иностранцы лучше соблюдают законы и меньше нарушают права человека.

При этом уехать из России, чтобы выйти замуж, хотят настолько мало женщин, что их не набралось даже на процент; столько же оказалось тех, кого на родине не устраивают социальные проблемы – наркотики, алкоголизм, преступность.

Как отметили социологи, потенциальные эмигранты стали более тщательно подходить к выбору альтернативного места жительства. В тройке самых желанных стран по-прежнему лидирует Германия, за ней следуют США и Австралия.

По материалам «Фонтанки».

Оставить комментарий

Наши проекты

Комментарии (0)

Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.

Читайте также

По теме

ВЦИОМ посчитал, сколько соотечественников гордятся тем, что они россияне

Социологи рассказали, что число счастливых россиян достигло исторического максимума

Глава ВЦИОМ: Решение передать Исаакий РПЦ приняли без уважения мнения петербуржцев

Россияне назвали Матвиенко умнее Екатерины II

Социологи узнали, за что россияне любят друг друга

Социологи назвали главные страхи россиян

Россияне представили будущее страны через 20 лет

«Зенит» назван самым популярным клубом страны