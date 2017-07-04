Burger King высмеял акцию «Макдоналдса» и «летнюю» погоду в Петербурге

Burger King высмеял рекламный плакат McDonalds в одном из ресторанов сети в Петербурге. Рядом с акцией Mcdonalds, в рамках которой гостям предлагают купить обед с холодным чаем Lipton и получить солнцезащитные очки в подарок появился баннер Burger King с надписью  «Какие очки? Это Питер, детка! Дождевик бесплатно при покупке латте!». Об этом сообщил портал Sostav.

 

 

Это уже не первый случай, когда сеть Burger King создает провокационные рекламные баннеры: так, например, острый бургер воппер в сети ресторанов быстрого питания продавали под лозунгом «Смотри не обострись!». Помимо этого, бренд выпустил рекламу с образом скандально известной Дианы Шурыгиной и планировали запустить серию блюд в честь акциониста Петра Павленского.

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