Burger King высмеял акцию «Макдоналдса» и «летнюю» погоду в Петербурге

Burger King высмеял рекламный плакат McDonalds в одном из ресторанов сети в Петербурге. Рядом с акцией Mcdonalds, в рамках которой гостям предлагают купить обед с холодным чаем Lipton и получить солнцезащитные очки в подарок появился баннер Burger King с надписью «Какие очки? Это Питер, детка! Дождевик бесплатно при покупке латте!». Об этом сообщил портал Sostav.