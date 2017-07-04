81-летний немец приехал в Петербург на 56-летнем тракторе

Пенсионер Винфрид Лагнер отправился из Германии в Петербург на 56-летнем тракторе. Сегодня, 4 июля, он должен доехать до Таврического сада, где его встретит консул Штефан Кордаш.

Путешествие пожилого немца началось из небольшого города Лауенфёрде. 

Мотивом такого путешествия стало желание Лагнера передать властям Петербурга флаг Германии «как символ дружбы между немецким и русским народом». «Я считаю, что подобное мероприятие способно укрепить дружественные отношения между народами наших двух стран, нам нечего делить, мы должны сотрудничать и помогать друг другу», — рассказал он.

Мужчина выехал из Германии 20 мая, но в начале июня у трактора отвалилось колесо и пенсионер был вынужден на несколько дней остаться в Калининграде. Об этом сообщило издание «Клопс.ru»

 

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