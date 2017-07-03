Детей до 7 лет запретили оставлять в автомобилях

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о внесении изменений в Правила дорожного движения. Текст документа был опубликован на сайте правительства сегодня, 3 июля.

Так, согласно новым правилам дорожного движения водителям запрещается оставлять в автомобилях детей младше 7 лет — во время стоянки в машине вместе с ребенком должен находиться взрослый.

Помимо этого, перевозить детей в автомобилях теперь можно только при использовании ремней безопасности и удерживающих устройств — детских кресел.