В России больше нельзя купить пиво в больших бутылках

С 1 июля в России вступил закон, запрещающий продажу пива и другой алкогольной продукции в пластиковых бутылках (ПЭТ) объемом больше 1,5 литра. Об этом сообщает Interfax.

Еще в июне прошлого года Госдума приняла закон, ограничивающий производство алкоголя в пластиковой таре объемом более 1,5 литра. Закон вступил в силу 1 января этого года. Тем не менее, в магазинах все еще доступно пиво в таре объемом два или даже три литра.

Таким образом, за производство и продажу алкоголя в ПЭТ-таре предусмотрен штраф: от 300 до 500 тысяч рублей для юридических лиц и от 100 до 200 тысяч рублей для должностных.

Как сообщил Interfax, пивовары назвали принятый законопроект «компромиссным вариантом, который, хоть и нанесет отрасли ущерб, все же не убьет ее».