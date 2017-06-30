Руферы забрались на мачту Tre Kronor и сняли оттуда «Алые паруса»

Петербургские буферы забрались на мачту шведского брига  Tre Kronor — главного героя праздника выпускников «Алые Паруса» и сняли документальный фильм о празднике  сняли документальный фильм о праздновании «Алых парусов» в июне 2017 года. Один из авторов ролика Никита Агапов выложил видео в Youtube. 

К паруснику молодые петербуржцы подплыли на резиновых лодках. В ролике таке показан салют с крыши Мытнинской набережной.

 «Лето, Питер, белые ночи...Ощущение адреналина и вечного драйва толкает на новые приключение и неожиданные поступки. Доплыть к легендарному бригу Tre Kronor, посмотреть салют с мачты фрегата, о чём ещё может мечтать каждый выпускник?», — гласит подпись к видео.  

 

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