Петербург готовится к Новому году

Комитет по государственному заказу Санкт-Петербурга решил приготовить «сани летом» — провел конкурс на закупку украшений города к Новому году.

Как сообщает пресс-служба электронной площадки РТС 30 июня, на украшения городские власти в 2017 году потратят почти 190 миллионов рублей. Одним из ключевых элементов праздничного убранства станут световые композиции на фасаде здания Смольного, фигуры возле него и гирлянды на деревьях вокруг.

Всего в Северной столице будет установлено 39 искусственных елок, 840 светящихся конструкций, «падающий снег» повесят на сотни деревьев. Все работы должны быть закончены к 1 декабря, чтобы в течение двух месяцев горожане могли радоваться новогоднему убранству.

В прошлом году на украшение города потратили 242 миллиона рублей, в том числе купив 18 искусственных елей.

По материалам «Фонтанки». 

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Комментарии (1)

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  • Евгения Немиро 30 июня, 2017
    А почему бы не сделать большой склад для этих елок и убранств ? И как все нормальные люди не похранить там все до следующего нового года ? Зачем заново тратить такие суммы ?

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