Правительство предлагает отсрочить рост цен на сигареты

Правительство подготовило проект поправок в Налоговый кодекс, в рамках которого предлагает перенести повышение акцизов на сигареты на полгода. Поправки уже внесены на рассмотрение в Госдуму. Об этом сообщает РБК.

Предлагается внедрить новые акцизные ставки на сигареты и папиросы с 1 июля 2018 года. Остальные акцизы, в том числе на другие виды табачных изделий, вырастут с 1 января. Для производителей сигарет такие меры помогут не только сэкономить на налогах, но и предотвратить рост нелегальных поставок табачных изделий.

Помимо этого, в новом проекте поправок в Налоговый кодекс предлагается отменить пониженную акцизную ставку для поставщиков вин с защищенным географическим названием и защищенным наименованием места происхождения — по мнению Минфина, подобного рода послабления должны распространяться только на российских виноделов. льгота может распространяться только на российских производителей.