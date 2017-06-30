Правительство предлагает отсрочить рост цен на сигареты

Правительство подготовило проект поправок в Налоговый кодекс, в рамках которого предлагает перенести повышение акцизов на сигареты на полгода. Поправки уже внесены на рассмотрение в Госдуму. Об этом сообщает РБК. 

Предлагается внедрить новые акцизные ставки на сигареты и папиросы с 1 июля 2018 года. Остальные акцизы, в том числе на другие виды табачных изделий, вырастут с 1 января. Для производителей сигарет такие меры помогут не только сэкономить на налогах, но и предотвратить рост нелегальных поставок табачных изделий.

Помимо этого, в новом проекте поправок в Налоговый кодекс предлагается отменить пониженную акцизную ставку для поставщиков вин с защищенным географическим названием и защищенным наименованием места происхождения — по мнению Минфина, подобного рода послабления должны распространяться только на российских виноделов.  льгота может распространяться только на российских производителей. 

 

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