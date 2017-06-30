Милонов попросил Полтавченко ускорить процесс реновации по примеру Москвы

Депутат Госдумы Виталий Милонов попросил губернатора Петербурга Георгия Полтавченко рассмотреть возможность подготовки поправок в петербургское законодательство по примеру Москвы, которые бы ускорили процесс реновации жилья в городе. Об этом в пятницу, 30 июня, сообщает РИА Новости.

«Прошу вас рассмотреть возможность разработки поправок к действующему закону Санкт-Петербурга о развитии застроенных территорий на основе последнего московского опыта», — обратился к губернатору Милонов.

Он отметил, что мера позволит «модернизировать петербургскую нормативно-правовую базу в данной сфере, ускорить процесс реновации и снять социальную напряженность среди населения, недовольного затягиванием сроков реализации по этому вопросу».

Виталий Милонов предлагает привлечь к разработке поправок депутатов Госдумы, Законодательного собрания, исполнителей программы и представителей общественности.

По словам депутата, несмотря на уже принятый в Петербурге закон, ренновация в городе затягивается, пока «хрущевки неумолимо ветшают, угрожая превратиться из жилья в братские могилы».

Совет Федерации в среду одобрил закон о реновации жилого фонда Москвы. Документ предусматривает снос ветхих пятиэтажек в столице и переселение жителей в новые дома.

По материала «ДП».