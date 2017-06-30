Арт-флешмоб «Знай музыку в лицо» перенесли из-за шторма

Из-за плохой погоды организаторам арт-флешмоба «Знай музыку в лицо» пришлось перенести мероприятие на следующую неделю.

Напомним, сегодня, 30 июня, в рамках фестиваля «Аллея парящих зонтиков» должен был состояться художественный мастер-класс «Знай музыку в лицо», в рамках которого посетители могут создать поп-арт портрет известного петербургского музыканта акриловыми красками. 

Однако, в связи со штормом флешмоб состоится в следующую пятницу, 7 июля в 18:00. 

 

 

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