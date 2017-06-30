В Германии легализовали однополые браки

Депутаты Федерального собрания Германии проголосовали за признание однополых браков. Канцлер Ангела Меркель отдала свой голос против, но в целом итоги голосования поддержала. Об этом сообщило агентство Reuters.



Примечательно, что ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила о том, чтобы депутаты от ее коалиции ХДС/ХСС голосовали «по совести», а не руководствовались линией партии — ХДС/ХСС традиционно выступала против признания однополых браков,. Меркель после голосования заявила, что отдала свой голос против, но надеется, что решение парламента приведет к улучшению климата в обществе.

В Германии союзы между гомосексуалами регистрируют с 2001 года, но люди в таком союзе не могут пользоваться льготами при налогообложении, предусмотренными для лиц, состоящих в традиционном браке. Также, немецкие гей-пары не могут усыновлять детей.